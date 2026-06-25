Barcelona despliega un plan de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado un plan de respuesta inmediata para apoyar al pueblo venezolano ante la grave catástrofe provocada por los recientes terremotos. La ciudad ha puesto en marcha una serie de medidas que combinan apoyo financiero, asistencia técnica especializada y coordinación con la comunidad venezolana local.

Para hacer frente a las necesidades más urgentes, el consistorio habilitará una partida extraordinaria de 300.000 euros. Estas ayudas se canalizarán a través de diversas ONG con sede en Barcelona que ya cuentan con presencia operativa en Venezuela, lo que permitirá que los recursos se adapten rápidamente a las necesidades identificadas por las autoridades locales en el terreno.

En el ámbito técnico, el cuerpo de Bombers de Barcelona ha ofrecido personal especializado en la evaluación e intervención en estructuras colapsadas o afectadas por los seímos. Además de los equipos de intervención, se han puesto a disposición mandos expertos en logística y organización de emergencias complejas. Esta ayuda técnica se integra en un sistema de respuesta internacional coordinado por Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en cumplimiento con los mecanismos europeos de protección civil.

La Dirección de Justícia Global del Ayuntamiento elaborará una guía de recomendaciones para la ciudadanía, con el objetivo de orientar a los barceloneses sobre cómo canalizar su solidaridad de manera efectiva y adecuada hacia las personas afectadas.

Noticias relacionadas

Como parte de este compromiso, el alcalde Jaume Collboni ha mantenido una reunión con representantes de diversas entidades venezolanas presentes en Barcelona (como Asocaven, Gente Plus, Venmundo y Catnova, entre otras) para trasladarles el apoyo de la ciudad y detallar las vías de cooperación activadas. Esta colaboración busca asegurar que la ayuda institucional y civil llegue de la manera más rápida posible a las zonas damnificadas.