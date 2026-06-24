Incidencias de la verbena
Un perro fallece al inhalar humo de un incendio en Badalona por un petardo de Sant Joan
CONTEXTO | Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: "Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas"
Un incendio en Badalona durante la verbena de Sant Joan se ha saldado con un perro fallecido tras inhalar humo, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO. El incidente se produjo de madrugada en la avenida de Alfons XIII, en el barrio de Sant Roc. Además de la muerte del animal, tres heridos leves fueron trasladadas por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Municipal de Badalona.
El parte de seguridad de la noche se completa con siete contenedores y seis coches incendiados. Pese a ello, el alcalde Xavier Garcia Albiol ha considerado la verbena como "la noche de Sant Joan más tranquila de los últimos años", considerando un éxito el dispositivo de seguridad badalonés.
A una semana de la verbena de Sant Joan, Albiol ya había advertido de que "quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas", ya que la policía local preparaba controles en diversos puntos de la ciudad.
El alcalde lo explicó en una entrevista en el programa de la televisión municipal 'BDN360', donde declaró que "habrá controles en la salida de la estación de tren, en la salida del metro, en los accesos a la playa, y en la propia playa". "Quien intente acceder a la playa con botellas de alcohol, se les retirarán". Sin embargo, más tarde matizó sus palabras, indicando que "el alcohol, en medida exagerada, no podrá pasar".
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