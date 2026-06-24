90.000 personas en las playas
Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Marbella es el balance de una verbena de Sant Joan "intensa pero relativamente tranquila"
La Guardia Urbana ha empezado a desalojar a las 6.30 de la mañana las playas, en las que se ha acumulado hasta 70 toneladas de residuos
Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
La verbena de Sant Joan en Barcelona se ha saldado con 11 detenidos, una agresión con arma blanca en la playa de la Marbella y cerca de 90.000 personas concentradas en el litoral de la ciudad durante la noche. Teniendo en cuenta la elevada afluencia habitual en esta celebración, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha hecho un balance positivo y ha asegurado que ha sido una verbena "intensa pero relativamente tranquila".
La principal incidencia de la noche fue una pelea con machetes en la playa de la Marbella. Como consecuencia, una persona resultó herida por arma blanca con una cuchillada en la espalda que le provocó una herida abierta, aunque no se teme por su vida. El presunto autor de la agresión fue detenido.
Decomiso de armas blancas
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) realizó durante la noche 32 asistencias y 17 traslados a centros médicos, en ninguno de los casos con riesgo para la vida de los afectados.
Batlle ha destacado que la la proliferación de armas blancas sigue siendo uno de los principales retos para los cuerpos policiales. "Nos ha preocupado el tamaño de algunos de estos instrumentos. En una cuchillada, una rascada con dos centímetros de diferencia puede conducir a la muerte", ha advertido. En este sentido, ha recordado que la Guardia Urbana mantiene una intensa actividad preventiva de decomiso de armas blancas y que todos sus vehículos patrulla disponen de detectores para localizarlas.
El responsable de Seguridad ha señalado que durante concentraciones multitudinarias como la verbena se intensifican los controles para retirar este tipo de armas, aunque también ha recordado que en una noche como Sant Joan "la gente también va a cenar y lleva instrumentos para cortar el pan", por lo que es necesario actuar teniendo en cuenta cada situación.
La noche ha dejado además 60 contenedores quemados, tal y como han corroborado Bombers de Barcelona.
La noche ha dejado además 60 contenedores quemados, tal y como han corroborado Bombers de Barcelona, y ha obligado a desplegar, como es habitual, un amplio dispositivo conjunto entre Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Portuaria.
El alcalde Jaume Collboni ha visitado junto a Batlle el centro de la Guardia Urbana en la playa de Bogatell. Batlle ha recordado que "Barcelona tiene una infradotación de cámaras de videovigilancia" y que ya se está actuando para el despliegue de nuevos dispositivos, también en el frente marítimo, con función disuasoria.
70 toneladas de residuos
La verbena también ha dejado 70 toneladas de residuos en las playas. La Guardia Urbana ha empezado a desalojar a las 6.30 de la mañana las playas de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Nova Mar Bella y Llevant, en una operación en la que "se requiere de mucha paciencia", ha explicado Batlle.
A las 8:30 todas las playas finalmente estaban despejadas, lo que ha permitido trabajar al dispositivo de limpieza. Mientras, numerosas personas con sombrillas y preparadas para el baño esperaban a que la Guardia Urbana permitiera el acceso a la arena.
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