Nissan traslada su sede corporativa desde L'Hospitalet al centro de Barcelona

Nissan Motor España trasladará a partir de julio su sede corporativa al edificio L'Illa Diagonal, en el centro de Barcelona, y abandonará su actual ubicación, en L'Hospitalet de Llobregat, en busca de un modelo más "ágil, eficiente y colaborativo". La compañía informó el pasado viernes de que el cambio se enmarca en la "estrategia de transformación global" del grupo y que las nuevas oficinas ofrecen un "entorno más moderno y flexible, en línea con las necesidades actuales de la organización".

"Nissan Motor España anuncia el traslado de su sede a un nuevo espacio de oficinas, diseñado para adaptarse a las nuevas formas de trabajo y a los retos de la movilidad del futuro. El cambio de sede corporativa se producirá a partir del próximo mes de julio de 2026", reza un comunicado corporativo.

La nueva sede permitirá a la compañía una "transición hacia una movilidad más sostenible", mejorar la colaboración entre equipos, optimizar procesos y ofrecer un entorno más moderno y flexible, en línea con las necesidades actuales de la organización y de los empleados.

"Con la nueva ubicación en el centro de Barcelona, Nissan tendrá una presencia mayor en el entorno de la ciudad y conectada con la realidad y los retos de la movilidad urbana, clave para las ciudades como motor del desarrollo económico", explican desde la compañía.

Christian Costaganna, Consejero Director General de Nissan Motor España, ha explicado que "Nissan continúa transformándose para afrontar el futuro de la movilidad. Este nuevo espacio refleja cómo queremos trabajar: de forma más eficiente, conectada y orientada a nuestros clientes".

Coincidencia con el ERE en Catalunya

El traslado de Nissan coincidirá, el mes de julio, con el inicio de la aplicación del ERE presentado en Catalunya, que afectará a 195 trabajadores. Una mayoría de trabajadores de Nissan en los centros auxiliares de El Prat de Llobregat y Zona Franca votaron a favor de las indemnizaciones ofrecidas por la multinacional en el citado expediente de regulación de empleo (ERE).

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