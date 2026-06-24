Las muertes por calor en Barcelona se incrementaron un 57% en 2025 y suman un total de 3.500 víctimas en una década

La primera ola de calor en Catalunya que anticipa un verano que vuelve a augurarse tórrido ha puesto en guardia a los equipos sanitarios, sabedores de que el ambiente asfixiante puede causar mella en grupos de riesgo. Es el caso de menores, empleados exigidos a hacer esfuerzos físicos y familias con dificultades para refrigerar el hogar por escasez de ingresos. El tiempo sofocante también puede agravar el estado de pacientes que consumen fármacos o sufren de una salud frágil. Incluso, puede matarlos. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III atribuye 13 muertes a la escalada de las temperaturas en Catalunya este junio, todas ellas acaecidas entre el lunes y el martes de esta semana.

Estudios médicos achacan decenas de muertes a los termómetros disparados de las últimas temporada estivales. Solo en la capital de Catalunya, los fallecimientos que se justifican por el calor en la última década ascienden a más de 3.500. La cantidad se extrae de los informes de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), que empezó en 2024 a calcular la mortalidad imputable al incremento de la temperatura en la ciudad. El órgano público ha estimado los óbitos en la urbe que asocia a la subida del mercurio entre los meses de mayo y septiembre de 2016 a 2025. “Se ha detectado un número considerable de muertes atribuibles a las temperaturas elevadas, con un impacto mayor en mujeres y ancianos”, recoge el dictamen.

Muertes atribuidas al calor en Barcelona entre 2016 y 2025

La suma arroja que, según la ASPB, en torno a 3.538 personas murieron debido al clima abrasador en Barcelona en los últimos 10 años. Del total, unas 370 muertes ocurrieron en 2025, el quinto ejercicio con más decesos de la década pasada. A tenor de los balances del organismo dependiente de la Generalitat y del ayuntamiento, el verano en la ciudad fue aún más letal en 2016 (386 muertes vinculadas al calor en la urbe), 2017 (474 muertes), 2018 (417 muertes) y 2022 (535 muertes). El año 2024, fueron 236 las muertes que registra la ASPB, lo cual arroja un incremento del 57% el pasado 2025.

Diferencias entre sexos

Los análisis del la agencia constatan que la amenaza de morir por la canícula “no es homogénea en los diferentes grupos poblacionales y es más elevado en las mujeres y en las personas de 75 años o más”. La ASPB cifra que unas 1.965 mujeres murieron en Barcelona entre 2016 y 2025 por el ambiente tórrido. Acaparan el 55,54% de los fallecimientos relacionados con el exceso de temperaturas.

La incidencia de la mortalidad por calor en Barcelona siempre ha sobresalido más en la población femenina que en la masculina durante la última década, aunque la diferencia se acentuó el año pasado. Se contabilizan unos 307 óbitos de mujeres que se imputan al tiempo caluroso en 2025, casi el 83% del total, y una tasa de 34,07 muertes de mujeres por 100.000 personas a causa de las temperaturas adversas. En el caso de los hombres, el recuento fue de 6,38 muertes por 100.000 habitantes. “Las mujeres tienen sistemáticamente tasas de mortalidad por calor más elevadas que los hombres”, corrobora la ASPB.

Muertes atribuidas al calor por sexo en Barcelona entre 2016 y 2025

A su vez, los vecinos de la ciudad con 75 años o más son las víctimas más propicias cuando el termómetro no concede respiro. Se computan en torno a 2.958 muertes de personas en la tercera edad por las temperaturas desaforadas desde 2016, incluidas 297 en 2025. Se cuantificaron 171,03 muertes por 100.000 personas en mayores de 75 años por causa del calor el año pasado.

Impacto significativo

La agencia afirma que del balance se desprende que “el calor tiene un impacto significativo en la mortalidad” en Barcelona. El 8% de la mortalidad total en la capital entre mayo y septiembre de 2025 se vincula a las temperaturas inclementes. El último ejercicio fue de impacto alto, califica la ASPB, que proyecta que se dieron 21 decesos por 100.000 habitantes motivados por la climatología severa, por encima de los 18 óbitos sobre la misma ratio en 2023 y los 14 de 2024.

A su vez, la agencia señala que, “aunque el riesgo de mortalidad es mayor durante los episodios de calor extremo, los días de calor menos intenso acumulan más mortalidad atribuible, porque son más frecuentes”. El organismo manifiesta que "no se debe poner solo el foco" en los esporádicos picos desmesurados de temperaturas, sino que "el calor sostenido durante el verano, aunque no siempre llegue a los umbrales más altos, también tiene un impacto relevante" sobre la cantidad de fallecimientos.

“De mayo a septiembre hay más días de calor moderado que con temperaturas extremadamente cálidas", constata el análisis. Argumenta que "son esos días con temperaturas cálidas moderadas (o no extremas) los que contribuyen más al impacto en mortalidad por el calor que los días en los que se ha llegado a temperaturas extremadamente cálidas”.

Muertes atribuidas al calor por edades en Barcelona entre 2016 y 2025

En 2025, se anotaron cuatro días en que se rebasó el umbral de calor intenso, 34,3 grados centígrados, según estableció la ASPB el año pasado. El registro se rebasó este lunes por cinco décimas en Barcelona. Por encima de esa temperatura aguda, se produjeron unos 58 fallecimientos en la capital catalana el año pasado, incluidas unas 43 mujeres que perdieron la vida, a tenor del estudio. En una de esas cuatro jornadas se alcanzaron niveles de calor extremo, al sobrepasarse los 36,3 grados. El órgano sanitario sostiene que las altísimas temperaturas durante esa único episodio supusieron alrededor de 22 muertes, con unas 17 mujeres fallecidas en Barcelona.

El dictamen de la ASPB estipula que, entre mayo y septiembre de 2025, “el riesgo de morir aumentó un 44% cuando las temperaturas llegaron al umbral de calor intenso (34,3ºC) respecto a un día con temperatura confortable (25,3ºC)”. Agrega que el incremento fue “muy superior” en mujeres (74%) en comparación con los hombres (16%) y los ancianos (50%). “En los episodios de calor extremo, el riesgo de mortalidad sigue siendo mucho más relevante en las mujeres y las personas mayores”, concluye el informe.