El pasado 22 de junio
Los Mossos buscan a un hombre desaparecido en Barcelona: se llama Miguel Maria y tiene 25 años
Los Mossos investigan un nuevo tiroteo vinculado a un narcoasalto en el barrio del Born de Barcelona
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Mossos d'Esquadra han lanzado en sus redes sociales un llamamiento ciudadano para encontrar a una persona desaparecida en Barcelona el pasado 22 de junio. Su nombre es Miguel Maria, y se trata de un hombre de 25 años.
El día de la desaparición vestía un polo de color verde, pantalones marrón claro y zapatos marrones. "Podría estar desorientado", asegura el comunicado de la policía catalana.
Los Mossos han puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono de emergencias, el 112, para comunicar cualquier posible pista o avistamiento del ciudadano desaparecido.
- El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
- La Sagrada Família pegada con Loctite: se han utilizado 24 toneladas de adhesivo
- Vecinos de La Mina reocupan dos pisos tras el inicio del macrodesahucio: 'Hay que dar una solución; si no, iremos a una guerra
- Vecinos de Sabadell denuncian por odio al portero Diego Fuoli que incitó a insultar a Pedro Sánchez
- Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios
- Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona