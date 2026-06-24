Los Mossos buscan a un hombre desaparecido en Barcelona: se llama Miguel Maria y tiene 25 años

Los Mossos d'Esquadra han lanzado en sus redes sociales un llamamiento ciudadano para encontrar a una persona desaparecida en Barcelona el pasado 22 de junio. Su nombre es Miguel Maria, y se trata de un hombre de 25 años.

El día de la desaparición vestía un polo de color verde, pantalones marrón claro y zapatos marrones. "Podría estar desorientado", asegura el comunicado de la policía catalana.

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Los Mossos han puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono de emergencias, el 112, para comunicar cualquier posible pista o avistamiento del ciudadano desaparecido.