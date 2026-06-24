Arranca el macrodispositivo de limpieza tras la verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona

Poco después de las 6:30 h de la mañana de este miércoles ha comenzado el gran dispositivo de limpieza de playas en Barcelona y, en general, en todo el litoral catalán, después de una noche de fiesta y pirotecnia que no es precisamente conocida por el civismo ni la sensibilidad con el medio ambiente de muchos de sus participantes.

Esta noche, las playas catalanas han vuelto a ser uno de los lugares más concurridos de la noche más corta del año, con miles de personas que se han concentrado en la arena para cenar, hacer botellón, tirar petardos y bailar al ritmo de sus altavoces y también, por qué no, darse un chapuzón nocturno, y es que este año la celebración también ha venido marcada por la ola de calor. Eso sí, una vez ha terminado la fiesta, muchos de los que han elegido la costa para celebrar la llegada del verano también han dejado allí mismo innumerables bolsas de plástico, botellas, vasos, colillas y otros elementos contaminantes.

Basura acumulada en la playa tras la verbena de Sant Joan en Barcelona / MANU MITRU / EPC

Ya sabiendo que este incivismo es habitual cada año, a las 6:00 h la policía ha activado el desalojo progresivo de todo el litoral de Barcelona. Entre esa hora y las 6:30 h, la arena debe quedar vacía para que los trabajadores municipales del servicio de limpieza comiencen a trabajar en la zona. El consistorio ha informado de que la brigada de limpieza se ha reforzado este miércoles con 532 empleados y 223 vehículos para retirar escombros en la arena y otros puntos de celebraciones a lo largo de la capital catalana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que el operativo de limpieza que justo acaba de empezar tiene el objetivo de que este espacio público pueda volver a la normalidad lo antes posible, y que a lo largo de esta mañana los bañistas y paseantes puedan disfrutar de las playas con un paisaje más digno del que se ha visto antes de que lleguen los equipos de limpieza.

Limpieza en el área metropolitana

Asimismo, fuera de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en colaboración con los ocho ayuntamientos metropolitanos del litoral, ha desplegado un dispositivo especial de limpieza intensiva de las playas desde Montgat hasta Castelldefels. Este también ha comenzado cerca de las 6:00 horas de este miércoles y está previsto que termine sobre las 9:30 h.

En este dispositivo especial se desplegarán 160 trabajadores, tres camiones compactadores, nueve cribadoras, tres quads y 29 vehículos 4x4. Seis de los vehículos 4x4 están dotados con equipos de agua a presión, que servirán para enfriar las posibles hogueras desde primera hora, para poder retirarlas con seguridad y rapidez, y para limpiar los equipamientos y el mobiliario. También habrá 15 contenedores auxiliares de 12 metros cúbicos para la recogida manual de residuos, 31 contenedores auxiliares de playa en los accesos, tres retroexcavadoras y un camión todoterreno con grúa.

El AMB ya ha protagonizado campañas de limpieza masiva en los últimos años para buscar que los arenales metropolitanos estén listos para el baño desde primera hora de la mañana del 24 de junio. Un reto mayúsculo si se tiene en cuenta que el área de Barcelona suma un total de 42 kilómetros de playas que se extienden desde Castelldefels hasta Montgat.

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También se está realizando una limpieza 100% manual en las playas de los espacios naturales del delta del Llobregat. Además, cinco personas del equipo técnico del AMB están distribuidas por diferentes playas para coordinar todas estas tareas y hacer su seguimiento.