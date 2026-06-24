Luz verde definitiva de L’Hospitalet para iniciar la remodelación del mercado de Collblanc

Sigue adelante el proyecto del gobierno local de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) para reformar el histórico mercado de Collblanc, el más importante de la ciudad y uno de los más grandes del área de Barcelona. El ejecutivo ha aprobado recientemente de forma definitiva el proyecto de obras que permitirá arrancar la primera fase de la remodelación del equipamiento. Un plan que, a la espera de que se publique la licitación, contará con un presupuesto de casi dos millones de euros para hacerlo efectivo (1.930.000 euros, para ser más exactos). Todo ello después de haber resuelto las alegaciones presentadas, las cuales han sido todas ellas denegadas.

Como ya ha explicado este diario, el proyecto de reforma del consistorio avanza pese al recelo y las quejas al proyecto que mantienen los paradistas exteriores, donde debe desarrollarse en un futuro la fase principal de la remodelación. De hecho, todas las alegaciones al proyecto fueron presentadas por la Asociación de Paradas Exteriores del mercado de Collblanc.

La reforma del mercado tardará aún años en completarse. Seguirá tres grandes etapas: primero, se moverán cuatro comercios interiores de un rincón casi vacío a la zona de mayor actividad y se desmontarán las paradas de ese punto para crear una zona abierta; después, se deberá mover, por tramos, las paradas exteriores al interior para desmontar los aparadores actuales, desamiantar y construir las nuevas paradas; por último, quedará pendiente la remodelación interior y el diseño de nuevos servicios en la zona que quedará vacía una vez ya no haya que reubicar paradas exteriores.

Mapa que muestra la ubicación del mercado de Collblanc, en L'Hospitalet de Llobregat.

Alegaciones rechazadas

En sus alegaciones, los paradistas reclamaron, por ejemplo, que las paradas provisionales en el interior tuvieran unas dimensiones similares a las de sus comercios actuales; que se apruebe un plan de compensación económica que, como mínimo, incluya "la reducción o exoneración de las tasas y cánones durante el periodo de obras" y que incluya una indemnización por los "perjuicios acreditados de gasto y lucro; o la presentación de un estudio de viabilidad que integre una solución alternativa con la instalación de una carpa en el tramo de la plaza que no ocupa el mercado para, de este modo, poder mantener la actividad exterior. Esta es, de hecho una de las principales reclamaciones de los comerciantes desde que se empezó a dar a conocer el proyecto de reforma.

'Render' de la visualización del futuro Mercado de Collblanc de L'Hospitalet. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

El ejecutivo local ya había manifestado su negativa a esa posible carpa, del mismo modo que ahora en las alegaciones insiste en que "no se considera una solución adecuada" porque supondría ocupar unos de los pocos espacios públicos con los que cuenta el barrio, uno de los más densamente poblados de toda Europa. En el caso del dimensionamiento de las paradas provisionales, el ayuntamiento argumenta que los modelos de estos comercios responden a "las posibilidades reales del espacio". En general, la mayoría del resto de alegaciones se deniegan argumentando que son cuestiones que se deberán tratar en fases más avanzadas de la remodelación, aunque el gobierno hospitalense se abre a estudiar en un futuro cuestiones como una posible compensación económica.

Con todo, el mismo texto de la aprobación definitiva del proyecto contempla que posibles partes interesadas puedan presentar un recurso potestativo frente al mismo ayuntamiento, en el marco de un mes tras la resolución, o un recurso contencioso-administrativo en los juzgados en los próximos dos meses.

Un icono local

Construido en 1932 a raíz de un diseño del arquitecto municipal Ramon Puig i Gairalt, el mercado sigue desde hace unos años pendiente de una reforma que conserve y modernice las instalaciones y que permita solucionar los problemas que afrontan las paradas exteriores, entre los que se encuentran goteras o, más importante, la presencia de amianto. Se trata, además, de un equipamiento clave ubicado a escasos metros de la vecina Barcelona y cercano al Camp Nou del Barça, lo que, desde siempre, le ha supuesto un gran volumen de asistentes.

Venta ambulante en el exterior del mercado de Collblanc en los años 60 / Pedro Madrid

Así, los argumentos del ejecutivo de L'Hospitalet para proseguir con la reforma no convencen a la junta de paradistas exteriores y su presidenta, Pilar Andrés, señaló a este diario hace unaS semanas que no descarta movilizaciones y recurrir a otras instituciones porque, dice, sienten que está en juego su futuro. "No queremos ir dentro. Moriremos si vamos dentro y si seguimos así no habrá mercado, porque no habrá nadie que lo mantenga", remachó entonces Andrés.

Por su parte, el concejal de gobierno José Antonio Alcaide explicó que, para que la afectación a los paradistas exteriores sea la menor posible, el proyecto ya prevé que, una vez arranque la segunda fase, esta se desarrolle también por partes. Una vez se libere la zona de paradas interiores vacías, se instalarán un total de 36 paradas provisionales y la idea es hacer movimientos "por cuadrantes". Es decir, primero se moverán las paradas de un lateral a la zona interior, se quitará el amianto de la parte exterior, se desmontarán las estructuras actuales y se montarán las nuevas paradas.

Los paradistas que temporalmente se habían instalado dentro podrán volver así a sus zonas habituales y el proceso empezará con un nuevo tramo de las paradas exteriores. Y así sucesivamente hasta completar todo el perímetro. "Esto supondrá mayor tiempo de ejecución, pero menor tiempo de provisionalidad", apuntó Alcaide.