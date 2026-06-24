Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Grossa Sant Joan 2026Incendio Torre MoeveVerbena Sant JoanMejor nota selectividadMatemáticasBarcelonaSant Joan 2026Amazon Prime Day
instagramlinkedin

23 y 24 de junio

L'Hospitalet cierra la verbena de Sant Joan con 781 llamadas y 26 intervenciones de Bombers y Protección Civil

Un total de 30 contenedores y una papelera han ardido en la vía pública durante la noche

Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Marbella es el balance de una verbena de Sant Joan "intensa pero relativamente tranquila"

Municipios catalanes refuerzan las precauciones por Sant Joan ante el riesgo de incendio y las altas temperaturas

Integrandes de Protección Cvil de L'Hospitalet en un acto con pirotecnia durante la verbena de Sant Joan.

Integrandes de Protección Cvil de L'Hospitalet en un acto con pirotecnia durante la verbena de Sant Joan. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) vivió este 23 de junio una verbena de Sant Joan sin grandes contratiempos. Eso sí, los petardos y hogueras, como cada año, han supuesto algunas complicaciones durante la noche. En un comunicado, la Guardia Urbana de L'Hospitalet explica que se han recibido un total de 781 llamadas al 112 entre las 10 horas de la noche del 23 de junio y las 6 horas de la mañana de este miércoles 24. De éstas, 143 han sido por ruidos.

En el marco del balance municipal, la Guardia Urbana explica que ha detenido a dos personas, ha denunciado a tres personas por dar positivo en alcoholemia, mientras que los Bombers de la Generalitat y Protección Civil de L'Hospitalet han realizado 26 intervenciones en la vía pública para apagar varios incendios. En concreto, durante la celebración de la verbena, han quemado un total de 30 contenedores y una papelera.

Con todo, desde la policía municipal destacan, entre las muchas actuaciones que los bomberos han realizado durante la noche, la extinción de un incendio en dos terrazas particulares en la calle Alegria y en unos matorrales en el barrio de La Torrassa. Protección Civil de L'Hospitalet, por su parte, también ha actuado, "en perfecta coordinación con Bombers", en la extinción de incendios de contenedores y hogueras.

Bombers de la Generalitat en una actuación durante la verbena de Sant Joan de 2026.

Bombers de la Generalitat en una actuación durante la verbena de Sant Joan de 2026. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

El balance hospitalense mantiene así la tónica, en general, relajada del de la vecina Barcelona, en la que Sant Joan se ha saldado con 11 detenidos, una agresión con arma blanca en la playa de la Marbella y cerca de 90.000 personas concentradas en el litoral de la ciudad durante la noche.

Noticias relacionadas y más

Campaña contra las barbacoas

Para reducir el riesgo de incendios en la ciudad, L’Hospitalet impulsó en las últimas semanas una campaña, rellano a rellano, para recordar a sus vecinos la prohibición de hacer barbacoas en la calle. Fuentes municipales explican que el año pasado, en zonas como la calle Granada y la avenida Catalunya, varios vecinos encendieron barbacoas durante la verbena, muchas veces cerca de coches, con el evidente riesgo de incendio que ello supone.

Añádenos en Google
  1. El renovado Casa Leopoldo no resiste en el Raval de Barcelona: cerrará el próximo domingo
  2. La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
  3. La Sagrada Família pegada con Loctite: se han utilizado 24 toneladas de adhesivo
  4. Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida
  5. Vecinos de La Mina reocupan dos pisos tras el inicio del macrodesahucio: 'Hay que dar una solución; si no, iremos a una guerra
  6. Vecinos de Sabadell denuncian por odio al portero Diego Fuoli que incitó a insultar a Pedro Sánchez
  7. Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios
  8. Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona

L'Hospitalet cierra la verbena de Sant Joan con 781 llamadas y 26 intervenciones de Bombers y Protección Civil

L'Hospitalet cierra la verbena de Sant Joan con 781 llamadas y 26 intervenciones de Bombers y Protección Civil

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué supermercados y tiendas están abiertos el 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya? De Mercadona a Lidl

¿Qué supermercados y tiendas están abiertos el 24 de junio, día de Sant Joan, en Barcelona y Catalunya? De Mercadona a Lidl

Bañistas de primera hora vuelven a ocupar las playas de Barcelona tras la verbena de Sant Joan

Kit de playa por si te roban en Barcelona: esto es lo que contiene el paquete básico de emergencias para víctimas de hurtos

Kit de playa por si te roban en Barcelona: esto es lo que contiene el paquete básico de emergencias para víctimas de hurtos

La Sagrada Família esconde un “héroe invisible”: el adhesivo que une piedra y acero en sus torres más complejas

La Sagrada Família esconde un “héroe invisible”: el adhesivo que une piedra y acero en sus torres más complejas

Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Marbella es el balance de una verbena de Sant Joan "intensa pero relativamente tranquila"

Once detenidos y una pelea con machetes en la playa de la Marbella es el balance de una verbena de Sant Joan "intensa pero relativamente tranquila"

Arranca el macrodispositivo de limpieza tras la verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona

Arranca el macrodispositivo de limpieza tras la verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona