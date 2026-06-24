L'Hospitalet cierra la verbena de Sant Joan con 781 llamadas y 26 intervenciones de Bombers y Protección Civil

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) vivió este 23 de junio una verbena de Sant Joan sin grandes contratiempos. Eso sí, los petardos y hogueras, como cada año, han supuesto algunas complicaciones durante la noche. En un comunicado, la Guardia Urbana de L'Hospitalet explica que se han recibido un total de 781 llamadas al 112 entre las 10 horas de la noche del 23 de junio y las 6 horas de la mañana de este miércoles 24. De éstas, 143 han sido por ruidos.

En el marco del balance municipal, la Guardia Urbana explica que ha detenido a dos personas, ha denunciado a tres personas por dar positivo en alcoholemia, mientras que los Bombers de la Generalitat y Protección Civil de L'Hospitalet han realizado 26 intervenciones en la vía pública para apagar varios incendios. En concreto, durante la celebración de la verbena, han quemado un total de 30 contenedores y una papelera.

Con todo, desde la policía municipal destacan, entre las muchas actuaciones que los bomberos han realizado durante la noche, la extinción de un incendio en dos terrazas particulares en la calle Alegria y en unos matorrales en el barrio de La Torrassa. Protección Civil de L'Hospitalet, por su parte, también ha actuado, "en perfecta coordinación con Bombers", en la extinción de incendios de contenedores y hogueras.

Bombers de la Generalitat en una actuación durante la verbena de Sant Joan de 2026. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

El balance hospitalense mantiene así la tónica, en general, relajada del de la vecina Barcelona, en la que Sant Joan se ha saldado con 11 detenidos, una agresión con arma blanca en la playa de la Marbella y cerca de 90.000 personas concentradas en el litoral de la ciudad durante la noche.

Campaña contra las barbacoas

Para reducir el riesgo de incendios en la ciudad, L’Hospitalet impulsó en las últimas semanas una campaña, rellano a rellano, para recordar a sus vecinos la prohibición de hacer barbacoas en la calle. Fuentes municipales explican que el año pasado, en zonas como la calle Granada y la avenida Catalunya, varios vecinos encendieron barbacoas durante la verbena, muchas veces cerca de coches, con el evidente riesgo de incendio que ello supone.