El índice de confianza del comercio de Barcelona logra su mejor valoración desde la pandemia pero sigue bajo

Barcelona sondea regularmente a los comerciantes para evaluar la marcha de los negocios y sus expectativas. Un ejercicio que permite prever si el sector ganará inversiones o si abrirán más negocios en la ciudad y que lleva varios años con algunas cifras preocupantes. Los últimos datos de finales de 2025, sin embargo, sugieren algo más de optimismo, al marcar su mejor nota desde 2020, cuando la pandemia dejó muy tocada la actividad. El llamado índice de confianza del sector comercial (ICS) se sitúa en 8,8 (los valores pueden ir de -100 a +100), superando por más de dos puntos el de un año antes, aunque sigue siendo bajo.

En concreto, el otro índice que define la situación actual ha mejorado en cinco puntos desde 2020, aunque sigue en negativo (-9,8). Los cálculos se realizan contabilizando respuestas favorables y desfavorables. Y en cuanto a las expectativas de futuro siguen altas (29,3), aunque en ligero descenso. El grado de confianza se obtiene con una fórmula matemática entre ambas.

La mayoría de comerciantes consideran que la situación actual de su negocio todavía no es buena, por lo que se da el saldo negativo, aunque no tanto como en la anterior medición (fue de -15,2). No obstante, esperan que mejore en el futuro (expectativas positivas).

De ese modo, aunque casi todos los sectores continúen valorando negativamente el momento actual, al tener en cuenta la esperanza de crecimiento futuro (bastante estable) el resultado final es la mejora del índice de confianza, explican fuentes municipales. Se considera un "brote verde" en la recuperación sectorial.

Automoción y equipación personal

El ayuntamiento realiza distintas encuestas al comercio, que en este caso son un termómetro de la marcha de los negocios locales. En el informe al que ha tenido acceso este medio, se aprecia que el primer trimestre de 2025 obtuvo peores resultados, pero en la recta final del año el índice de la situación del momento se animó. De ese modo, distintos los sectores hicieron evaluaciones más positivas. El informe destaca el caso de la automoción que alcanza una puntuación de 25,9; el de la equipación personal con un 10,2; y el de la alimentación con un 10.

En cambio, son más bajas para el ocio y la cultura (3,7), el equipamiento del hogar (5,5), o el comercio cotidiano no alimentario (7,9), entre otras. No obstante, la confianza de los sectores de la alimentación, menaje del hogar y automoción marcan máximo en la serie histórica.

Para la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, que el ICS se recupere hasta haber obtenido su pico máximo desde 2020 es una "buena noticia", que muestra que el comercio "es un sector competitivo, resiliente y activo en la sostenibilidad", con "capacidad para combinar tradición e innovación y que construye futuro desde el territorio". El dato positivo llega en un contexto (con cifras ya conocidas de 2024) en que la ciudad alcanzó los 61.875 locales activos, entre comercio detallista y servicios.

El sector ostenta un índice de aprovechamiento comercial establecido hace dos años del 90,9% (solo nueve de cada cien negocios cerrados) y una densidad de 3,7 establecimientos por cada cien barceloneses. La concejala subraya que el índice de confianza del sector es importante al ser "un indicador que mide la expectativas del tejido comercial de Barcelona" y, por tanto, "marca la predisposición a mantener, actualizar o mejorar los negocios".

Señala que su "buena evolución es un hecho muy positivo", a tenor de que el comercio aglutina 152.000 puestos de trabajo y representa un 13,2% del PIB local.

Previsiones de futuro

En el ámbito de las expectativas de futuro, los sectores con valores por encima de 30 y por tanto más optimistas son la alimentación, automoción y equipación personal.

En el caso del retrato de la situación actual, casi todos son negativos, excepto la automoción, con un valor de 20 puntos. En las antípodas se sitúan el ocio y la cultura, con -15,5, seguido por el equipamiento del hogar, con -12.

Aunque la comparación con estudios sobre Catalunya y España, con otras metodologías, no es viable númericamente, sí lo es en cuanto a tendencias. Y la evolución es muy similar en ambos casos, destaca el consistorio.

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En el informe municipal, a partir de 1.200 encuestas, se establece el saldo o diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables o desfavorables a la situación que vive un negocio y sus expectativas futuras. Y el ICS se obtiene de una fórmula entre ambas, en un rango de -100 a +100.