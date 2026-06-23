Vecinos de Sabadell denuncian por odio al portero Diego Fuoli que incitó a insultar a Pedro Sánchez

La Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVSabadell) ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia por los hechos ocurridos el pasado 20 de junio durante el acto institucional de celebración del ascenso del Centre d'Esports Sabadell a Segunda División, celebrado desde el balcón del Ayuntamiento.

La entidad considera que lo sucedido podría constituir un presunto delito de odio después de que el portero del conjunto arlequinado, Diego Fuoli, animara a los aficionados congregados en la plaza Sant Roc a completar una expresión ofensiva dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La escena derivó en insultos coreados por una parte del público.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el presidente de la FAVSabadell, Manuel Navas, ha explicado que el objetivo de la denuncia es que sea la Justicia quien determine si los hechos son constitutivos de delito. "Nosotros ahora lo que hemos hecho es poner en conocimiento este hecho para que la Justicia decida. Desde la federación no aceptamos este comportamiento", ha afirmado.

La federación ha querido dejar claro que comparte la alegría por el ascenso del equipo y ha felicitado al Centre d'Esports Sabadell por un logro "muy esperado y profundamente sentido" por buena parte de la ciudad. Sin embargo, considera que la euforia deportiva no puede justificar lo ocurrido durante un acto celebrado desde un espacio institucional como el balcón del Ayuntamiento.

Piden declarar a Fuoli persona 'non grata'

Además de la denuncia judicial, la FAVSabadell ha registrado una instancia en el Ayuntamiento para que estudie la declaración de Diego Fuoli como persona "non grata" en la ciudad. Asimismo, también ha solicitado al Centre d'Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta.

La entidad vecinal sostiene que el balcón consistorial representa al conjunto de la ciudadanía y que no puede utilizarse para promover "insultos, crispación y degradación del respeto democrático". Por ello, defiende que celebrar el ascenso deportivo y exigir responsabilidades públicas "es perfectamente compatible".

Tras la polémica, el Centre d'Esports Sabadell lamentó públicamente lo sucedido y aseguró que las palabras pronunciadas durante la celebración fueron impropias de un acto institucional. El club manifestó que esos comportamientos no representan ni los valores ni el espíritu de la entidad.

Mensaje de la alcaldesa

Ayer se celebró el pleno municipal del mes de junio en el Ayuntamiento de Sabadell, que arrancó con un mensaje de la alcaldesa, Marta Farrés, en el que quiso felicitar al CE Sabadell por su ascenso a Segunda División. Farrés destacó que se trata de “una muy buena noticia para el club y para la ciudad”, fruto del trabajo de toda la temporada del cuerpo técnico, los jugadores y el apoyo de la afición arlequinada.

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Sin embargo, también se refirió al episodio polémico durante la recepción institucional, que calificó de “fuera de lugar y profundamente ofensivo”, y que aseguró no compartir y condenar “con toda rotundidad”. La alcaldesa subrayó además que el club ya ha emitido un comunicado al respecto y defendió que "ahora es momento de no dar más protagonismo a este tipo de comportamientos, centrándose en el equipo y la ciudad, y en seguir trabajando desde el deporte como un espacio de valores positivos y de orgullo colectivo" concluyó.