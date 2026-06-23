Territori licita las obras de reparación de emergencia en la playa de la Barca Maria de Badalona

El Departament de Territori, Habitatge y Transició Ecològica ha licitado obras de reparación de emergencia de un tramo de 219 metros del vial de servicio de la playa de la Barca Maria de Badalona (Barcelonès), por un importe de 349.942 euros. De este modo, "repararemos el tramo que sufrió una rotura durante la borrasca Harry del pasado mes de enero, que provocó un fuerte temporal marítimo con olas que superaron los cuatro metros", ha recordado la consellera Sílvia Paneque. Las obras se licitan por el procedimiento de emergencia y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de julio.

No fue una borrasca más. El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, lo definió en enero, cuando ocurrió la tormenta, "el peor temporal que haya arrasado el paseo marítimo en toda la historia documentada de la ciudad". "Tengo 58 años y nunca había visto un destrozo tan tremendo, el paseo ha quedado inutilizable", aseguró el edil. Las afectaciones fueron de tal calado que dejaron a Badalona incomunicada con los municipios del Maresme. No fue, sin embargo, la primera vez que los temporales marítimos se cebaron con Badalona. En los últimos años, los arenales badaloneses han sido algunos de los más afectados del área metropolitana por las lluvias y el oleaje y, en 2020, la borrasca Gloria también partió en dos el icónico Pont del Petroli de la localidad.

Así, el temporal Harry de enero de este 2026 causó numerosos daños a las infraestructuras municipales y supramunicipales situadas en las playas de Badalona, con especial relevancia en la playa de la Barca Maria, el tramo de paseo marítimo que la recorre y el paso subterráneo que comunica la primera línea de mar con la ciudad. "Resultaron afectadas todas las instalaciones en el subsuelo del vial, así como la infraestructura ferroviaria de la línea R1 de Rodalies", recuerda . Estos daños imposibilitaron el recorrido a pie en la franja de costa, por delante de la línea de ferrocarril, entre las poblaciones de Montgat y Badalona, así como acceder de forma segura a la playa de esta zona. Como este vial marítimo protege del oleaje la línea de tren R1, ésta quedó expuesta a futuros temporales marinos.

El carácter urgente de las tareas se explica "por la necesidad de actuar con la máxima celeridad en el vial de servicio, para garantizar la seguridad de las personas y evitar el agravamiento de los daños ante nuevos posibles temporales marítimos", ha especificado la consellera Paneque. Las obras que ahora se pujan consisten en la restitución de los 219 metros de vial de servicio afectados. Una vez reparado, el paseo tendrá 4,5 metros de ancho y se compondrá de pavimento de hormigón armado de 20 centímetros de espesor y una capa inferior de zahorra artificial de 30 centímetros de espesor.

Además, Territori especifica que en la parte delantera del vial se ejecutará un muro de hormigón armado y encima de este muro se instalará un cortaolas, un elemento que disipará la energía y el ultrapasamiento del oleaje que llegue, protegiendo el vial y todo lo que queda detrás. También se contempla la reposición del alumbrado público, las instalaciones de suministro de agua y la ejecución de dos canalizaciones para otros servicios. Una vez adjudicadas las obras, se prevé que se puedan ejecutar en un plazo aproximado de tres meses. Es decir, que los trabajos deberían estar listos para otoño, cuando suelen producirse las primeras borrascas en la costa catalana.

Protección de otras instalaciones

En un comunicado, el Departament de Territori recuerda que la fuerza del temporal también ocasionó una rotura en un tramo de 40 metros del colector de alcantarillado de Llevant de aguas residuales, que transcurre por este paseo adjunto a la playa afectada. Este colector transporta las aguas residuales de Montgat y una parte de Tiana hasta la estación de tratamiento de aguas residuales del Besòs y ya ha sido restituido por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). "La actuación que licita ahora el Departament de Territori también incorpora la protección con rompeolas de este colector, que es compatible con la posterior restitución del vial de servicio", apunta la Generalitat.

Asimismo, ADIF también ha ejecutado un dique para proteger del oleaje la línea de ferrocarril y el vial en el tramo de 139 metros más hacia el norte del tramo donde ahora actuará el Departament. "Para poder empezar las obras, era necesario que ADIF y el AMB finalizaran primero sus actuaciones", remachaTerritori.