Sant Joan 2026 en Rubí: verbena, 'tronada', hoguera y concierto

Rubí (Vallès Occidental) ya calienta motores para la verbena de Sant Joan de este martes 23 de junio con una programación que incluye actos tradicionales y actividades culturales. La jornada comenzará a las 23.30 horas en la plaza de Pere Aguilera con la llegada de la Flama del Canigó y la lectura del manifiesto, un acto que contará con la colaboración de la Colla de Diables de Rubí. A las 23.45 horas se iniciará la 'tronada', que recorrerá varias calles del municipio hasta llegar al Escardívol, donde se celebrarán los principales actos de la noche.

A medianoche tendrá lugar el 'raval de foc Escardilarre' y, a las 00.15 horas, la quema de la hoguera de Sant Joan. La programación continuará a las 00.30 horas con un concierto. El ayuntamiento y el Servicio de Protección Civil recuerdan las recomendaciones de seguridad en el uso de pirotecnia, así como la prohibición de su uso a menos de 500 metros de zonas forestales.

Seguridad

Rubí ha puesto en marcha un amplio dispositivo de prevención y seguridad con motivo de la verbena de Sant Joan para minimizar el riesgo de incendios forestales y garantizar una celebración segura para la ciudadanía. Durante los días previos a la festividad, el Ayuntamiento ha intensificado las acciones informativas a través del equipo de agentes cívicos, que está repartiendo trípticos con recomendaciones de seguridad y autoprotección relacionadas con el uso de material pirotécnico. Esta labor se reforzará especialmente en los espacios con mayor afluencia de personas.

Paralelamente, el Servicio de Protección Civil ha instalado carteles y bandos informativos en las zonas con mayor riesgo, especialmente en las urbanizaciones próximas a espacios forestales. La campaña también llegará a las asociaciones de propietarios de estos sectores y se complementará con una mayor señalización y difusión de consejos preventivos en el parque de Ca n'Oriol.

El consistorio también ha distribuido material informativo en las seis casetas autorizadas para la venta de pirotecnia durante estas fechas. Además, y tal como marca la normativa, se han realizado trabajos de desbroce en el entorno de estos puntos de venta para reducir el riesgo de incendio.

Prohibido lanzar petardos cerca del bosque

El Ayuntamiento recuerda que está prohibido encender fuego o utilizar material pirotécnico en terrenos forestales y en una franja de 500 metros a su alrededor sin la autorización expresa de la Generalitat. Esta restricción afecta también a las urbanizaciones de Rubí debido a su proximidad a zonas boscosas.

La medida forma parte de las limitaciones vigentes entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, periodo considerado de alto riesgo de incendios forestales. En este contexto, el municipio continúa ejecutando trabajos de mantenimiento de las franjas perimetrales de protección de las urbanizaciones y actuaciones de gestión forestal estratégica.

Como medida adicional de seguridad, la noche del 23 de junio permanecerán cerradas tres pistas deportivas de la ciudad: Vallesparc, Ximelis —en la calle Aneto— y Can Solà. El objetivo es evitar situaciones de riesgo durante la celebración de la verbena.

Recomendaciones para una celebración responsable

Protección Civil insiste en la necesidad de hacer un uso responsable de la pirotecnia y seguir las medidas básicas de autoprotección. El servicio recuerda además que el ruido de petardos y cohetes puede afectar especialmente a personas con alta sensibilidad y a los animales.

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Por ello, el ayuntamiento anima a la ciudadanía a optar, siempre que sea posible, por material pirotécnico lumínico o de baja intensidad para reducir tanto el riesgo de incendio como el impacto acústico de la celebración.