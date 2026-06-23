Noche de fiesta
Barcelona desalojará las playas a las seis de la mañana este Sant Joan 2026
El ayuntamiento activará un dispositivo especial de seguridad en el litoral con policía, bomberos y ambulancias
El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales
Sant Joan 2026 en Barcelona: refuerzo del transporte público con horarios especiales en Rodalies, FGC, Metro y TRAM
Las playas de Barcelona volverán a ser uno de los lugares más concurridos de la noche más corta del año. La verbena de Sant Joan 2026 se espera, como es habitual, muy concurrida en toda la costa, con miles de personas y una ola de calor que marcará este año la celebración. Además, una novedad que el Ayuntamiento de Barcelona prevé este año es estrenar las cámaras de vigilancia que se han instalado a lo largo del Front Marítim de la Barceloneta durante la noche de Sant Joan. El consistorio ha informado este domingo que cuenta con que los 11 visores de videoseguridad colocados entre la plaza del Mar y la calle Trelawny estén operativos para la verbena.
A su vez, el ayuntamiento ya tiene marcada la hora de finalización de las celebraciones. A las seis de la mañana del 24 de junio, la policía activará el desalojo de todo el litoral. A esa hora, la arena deberá quedar vacía para que los trabajadores municipales del servicio de limpieza puedan comenzar a trabajar en la zona. El consistorio ha informado de que la brigada de limpieza se reforzará con 532 empleados y 223 vehículos para retirar escombros y restos de fogatas en la arena y otros puntos de celebraciones a lo largo de la ciudad.
Avisos por megafonía
El Ayuntamiento de Barcelona ha señalado que el operativo municipal previsto para la noche del 23 al 24 de junio no solo busca que la fiesta se desarrolle con normalidad, sino también que el espacio público pueda recuperar su actividad normal lo antes posible al amanecer. Por eso, antes de que lleguen las seis de la mañana, el sistema de megafonía en las playas irá avisando sobre la hora en que el público deberá abandonar la zona. No obstante, aunque las playas permanecerán abiertas durante toda la noche, los chiringuitos tendrán un horario más limitado y deberán cerrar a las 03:30 horas.
En cuanto al transporte público, el metro funcionará sin interrupción durante toda la noche. Ampliará la oferta con 18 trenes más entre las 02:00 y las 05:00 horas y habrá 14 convoyes más de los habituales circulando a última hora. Se reforzará en especial el servicio de la Línea 4, que conecta con las playas.
Aparte, se instalarán varios puntos lilas para prevenir delitos de violencia sexual y prestar auxilio en caso de producirse. Habrá uno operativo de 11:00 a 23:00 horas del martes en el espigón del Bogatell. A partir de las 23:00 horas, le tomarán el relevo uno en el paseo de la playa del Somorrostro y otro en el paseo de la playa del Bogatell, que permanecerán abiertos hasta las 06:00 horas del miércoles y con dos equipos de siete profesionales cada uno. En paralelo, la Guardia Urbana incrementará el número de itinerarios seguros que ofrecerá para prevenir agresiones sexuales, con patrullas que vigilarán recorridos hasta las paradas de transporte público más cercanas a los lugares donde se espera una gran afluencia de público. Asimismo, este fin de semana se activan los dos puntos lilas del Front Marítim que atenderán las noches de los viernes, los sábados y vigilas de festivo hasta el 23 de septiembre.
Dispositivo de emergencias
En materia de seguridad, habrá refuerzo de la vigilanza por parte de la Guardia Urbana y los Mossos d'esquadra, que concentrarán en las playas buena parte de su dispositivo especial para Sant Joan. Por su parte, los Bombers de Barcelona desplegarán su embarcación del Grupo de Salvamento Acuático, que patrullará la costa durante toda la noche realizando tareas de vigilancia y asistencia. En paralelo, se activará un dispositivo sanitario con tres ambulancias y tres puntos fijos de atención repartidos entre la Barceloneta, el Bogatell y la Mar Bella, preparados para atender las incidencias que ocurran durante la verbena.
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