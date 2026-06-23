Sant Joan 2026 en Sabadell: 20 verbenas, cuatro hogueras y un operativo especial

Sabadell contará con un dispositivo especial de seguridad, prevención de incendios y limpieza con motivo de la verbena de Sant Joan de 2026. El Ayuntamiento ha activado un plan específico para garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad y minimizar los riesgos asociados a una de las noches con mayor actividad del año.

El operativo prevé un refuerzo de la presencia policial en las calles, actuaciones preventivas contra incendios, medidas especiales de limpieza y recogida de residuos, así como la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias que operan en el municipio. Paralelamente, el consistorio ha puesto en marcha una campaña informativa con recomendaciones para disfrutar de la fiesta de forma segura y responsable.

Refuerzo policial y prevención de incendios

Durante la noche del 23 al 24 de junio, la Policía Municipal doblará el número habitual de efectivos desplegados en la ciudad. El dispositivo contará además con el apoyo de los Mossos d'Esquadra e incluirá un incremento de los controles de tráfico, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol. También participarán en las labores preventivas la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) y los Bombers.

Este año se han autorizado 20 verbenas en distintos puntos de la ciudad y cuatro hogueras, ubicadas en los barrios de Torrent del Capellà, Gràcia, La Creu Alta y La Creu de Barberà. Las hogueras de Torrent del Capellà y Gràcia contarán con la presencia de voluntarios de Protección Civil para reforzar las medidas de seguridad.

La Policía Municipal mantendrá asimismo una vigilancia específica para prevenir la quema de contenedores y detectar posibles focos de incendio. Como medida adicional, se han realizado trabajos de desbroce en diversos puntos del término municipal y se cerrarán temporalmente las áreas de pícnic de Sant Vicenç de Jonqueres y Sant Julià d'Altura, así como la zona de estancia del Molí de l'Amat, desde el mediodía del 23 de junio hasta la mañana del día 25.

Mantenimiento del entorno natural

Las actuaciones de prevención de incendios forman parte del trabajo que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año en el entorno natural de la ciudad. De cara a este verano, el consistorio destina 22.500 euros al mantenimiento de caminos, más del doble que en ejercicios anteriores, cuando la inversión era de 10.000 euros.

Las intervenciones se llevan a cabo en más de veinte kilómetros de caminos e incluyen tareas de desbroce de márgenes, nivelación del terreno y mejora de los sistemas de drenaje, con el objetivo de facilitar el acceso de los vehículos de emergencia y reforzar la red básica de prevención de incendios.

A ello se suman la revisión de los puntos de agua y los trabajos de limpieza y mantenimiento en áreas de estancia, parques vecinales y espacios periurbanos. Además, el Ayuntamiento ha concedido este año una subvención de 12.000 euros a la ADF para apoyar la formación del voluntariado y el mantenimiento de equipamientos.

Limpieza y recogida de residuos

La verbena también implicará un refuerzo de los servicios municipales de limpieza y recogida de residuos. Aunque el 24 de junio es festivo, la recogida de basura se realizará con normalidad, como si se tratara de un día laborable.

Los equipos especiales de limpieza actuarán tras la verbena para retirar los restos de las hogueras y acondicionar los espacios donde se hayan celebrado fiestas y actividades. Como medida preventiva, el 23 de junio se vaciarán todos los contenedores de papel, cartón y fracción resto, mientras que tras la celebración se intensificará la recogida de vidrio en las zonas con mayor actividad nocturna.

Recomendaciones para minimizar las molestias

El Ayuntamiento también ha recordado que el uso de petardos puede afectar especialmente a bebés, personas mayores, personas neurodivergentes y animales de compañía. Por ello recomienda priorizar la pirotecnia silenciosa o de efectos luminosos y evitar las explosiones de gran intensidad en zonas sensibles.

Respecto a los animales domésticos, se aconseja habilitar espacios tranquilos y seguros, permitir que puedan refugiarse si lo necesitan y consultar con profesionales veterinarios antes de administrar cualquier medicación.

Asimismo, el consistorio recuerda que los petardos deben adquirirse exclusivamente en establecimientos autorizados y utilizarse siguiendo las instrucciones de seguridad. También insiste en la prohibición de lanzar cohetes a menos de 500 metros de zonas forestales o en espacios con gran concentración de personas.

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En relación con las tradicionales cocas de Sant Joan, el Ayuntamiento recomienda comprarlas en establecimientos autorizados y conservar refrigeradas aquellas que contengan crema o nata para garantizar la seguridad alimentaria.