Operativo policial
Los Mossos d'Esquadra desmantelan un punto de venta de cocaína en Sant Joan Despí
La policía halló 35 gramos de cocaína, más de 150 de hachís y material para el corte y pesaje de las sustancias estupefacientes
Dos detenidos en la intervención de 65 kilos de hachís y seis de cocaína que tenían previsto entregar en el Baix Llobregat
Alma Rodelgo
Los Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat detuvieron el pasado 19 de junio a un hombre de 65 años como presunto autor de tráfico de drogas en un trastero del municipio. Los Agentes de la Policía de la Generalitat localizaron 35 g de cocaína, más de 150 g de hachís y básculas electrónicas y sustancias de corte, los elementos clave en tráfico que se usan para medir las dosis y para aumentar fraudulentamente el volumen y el peso de las sustancias estupefacientes.
La detención tiene su origen en el pasado mes de mayo, cuando vecinos del municipio del Baix Llobregat se quejaron de un flujo inusual de personas en un garaje situado en los bajos de un inmueble, una ubicación que en un primer lugar llamó la atención de los policías.
Tras las investigaciones llevadas a cabo, los Mossos constataron dos movimientos: el hombre alquiló un trastero en la misma localidad dónde se llevaron a cabo la mayoría de intercambios de sustancias estupefacientes y la segunda ubicación escogida fue el garaje. El hombre, quien tenía antecedentes, ya pasó a disposición judicial del juzgado de guardia de San Feliu de Llobregat.
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