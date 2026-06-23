Miles de personas toman el litoral de Barcelona en una verbena de Sant Joan tórrida

Unos por tradición y otros en busca de un chapuzón con el que aliviar la cúpula de calor que marca una de las verbenas de Sant Joan más tórridas de los últimos años. Miles de personas han tomado el litoral de Barcelona esta noche para divertirse al calor de hogueras y fiestas, pero también para poder brindar en bañador. En la capital catalana, un gran despliegue de seguridad y mantenimiento se ha desplegado desde media tarde en las playas, abarrotadas ya al anochecer, pero en otros municipios del área metropolitana y Maresme la arena también se ha convertido en escenario principal de la celebración.

Vecinos de Sant Antoni disfrutan de la hoguera en Floridablanca con Entença. / Jordi Otix / EPC

Los ciudadanos que han preferido cenar con aire acondicionado en sus hogares han bajado a contemplar las numerosas hogueras organizadas la capital catalana, después de que la 'flama del Canigó' llegase a la plaza de Sant Jaume, a las seis de la tarde, para ser repartida en los fuegos de los distintos barrios. En el de Sant Antoni, en Floridablanca con Entença, hacia las nueve de la noche cientos de personas se han congregado ante las llamas, en medio de un gran estruendo de petardos y un gran bochorno.

Frente al mercado de la Barceloneta, aún era de día cuando el fuego ardía y los vecinos se preparaban para el 'sopar de germanor' vecinal, que por unas horas ha devuelto la esencia al barrio marinero, lejos de habitual ajetreo turístico. Manel Martínez celebraba el "buen ambiente" y el esfuerzo de los vecinos para ese reencuentro, en el que solo había que reservar sillas y bajar con la cena y las bebidas de casa. Un DJ amenizaba la cena hasta las 2.00 en la plaza de Joan Boscà. Los 'diables' de la Barceloneta han sido los protagonistas de una noche de fuego en el corazón del barrio.

Venta ambulante durante la celebración en la playa de la Barceloneta. / Zowy Voeten / EPC

Muy cerca, desde primera hora de la tarde en la playa de Sant Miquel se ha vivido una singular Verbena Sostenible, con rituales del solsticio de verano, ajedrez, yoga, danza. La celebración era inclusiva, sin alcohol y con recogida de residuos, pero animada.

Fiesta en la arena, no en el chiringuito

En las playas de Barcelona, se da la paradoja de que sus chiringuitos no pueden montar fiestas, ni contar con un DJ como antes de la pandemia, sino que mantienen el hilo musical básico, y tan solo ven prolongado su horario de restauración una hora más de lo habitual, hasta las 3.30 horas de la madrugada. En cambio, el litoral se convierte en una gran fiesta, donde miles de personas llevan su propio picnic, su 'barra de bar' e incluso grandes equipos de música alimentados con generadores.

El encargado de uno de los chiringuitos cargaba entrada la noche contra la normativa municipal: "Es increíble que ahora no nos dejen tener DJ, ni se pueda bailar, pero que a unos metros la gente pueda traer música a todo volumen, hacer botellón y hasta comprar drogas con facilidad, porque hay tantísima gente en la arena que es imposible de controlar". Apuntaba que muchos empresarios preferirían ni abrir esa noche, en la que los lateros hacen "más negocio" que ellos.

Y es que desde media tarde, el flujo de personas rumbo al litoral ha sido continuado, aunque muchos han preferido ir después de cenar, pasadas las diez de la noche y con la esperanza de que remitiese el calor. Una marea humana formada sobre todo por grupos de turistas y de inmigrantes residentes en la ciudad que han abarrotado la arena antes de medianoche.

Había también jóvenes dispuestos a una noche de diversión 'low cost' a la fresca, como la veinteañera Úrsula y 13 amigos, muchos de ellos estudiantes, que llevaban planeando la celebración varias semanas. Cada uno compraba una pequeña lista de provisiones, en especial bebidas --confiesa-- porque ven prohibitivos para su economía los precios de los chiringuitos. Tenían previsto instalarse antes, pero "el calorazo" les ha hecho posponer el aterrizaje en la arena de la Mar Bella hasta pasadas las nueve de la noche. "Nos daremos algún baño, pero haciendo turnos para vigilar porque si te despistas te roban", apuntaba sonriente.

Playas abarrotadas en Barcelona por la verbena de Sant Joan. / Zowy Voeten / EPC

Las comunidades brasileña, peruana, argentina, colombiana... estaban representadas incluso con camisetas de fútbol sobre el bañador. Con gastronomía propia pero las mismas ganas de fiesta que todos, con el denominador común de poca ropa y abanicos a mansalva. Y un ejército de turistas de todas las nacionalidades buscando diversión frente al mar.

El ayuntamiento ha vuelto a desplegar un gran operativo, teniendo en cuenta que el año pasado más de 92.000 personas disfrutaron la verbena en el litoral de la ciudad. Hasta las 3.00 horas había 12 informadores recorriendo las nueve playas, también servicio de megafonía (que a las 6 de la mañana recordará que las playas deben quedar vacías para proceder a su limpieza), y dispositivos de asistencia sanitaria y prevención toda la noche, con tres ambulancias con técnicos sanitarios y enfermeros, además de tres puntos de asistencia. El montaje incluye al grupo de salvamento acuático de los Bomberos de Barcelona en la zona costera. El 'punto lila' se activaba a medianoche.

Para afrontar las necesidades de esa noche de aglomeraciones y juergas, se han instalado 298 sanitarios portátiles (que no impiden el incivismo de los impacientes que optan por desahogarse tras los contenedores) y también 2.515 papeleras y 99 contenedores de refuerzo, que sin duda acabarán desbordados.

En materia de seguridad, para gestionar el gran trajín de gente, que llegaba sobre todo en metro, se cuenta con las cámaras de videovigilancia instaladas en el frente marítimo de Ciutat Vella y San Martí, sobre todo para prevenir delitos y mejorar la respuesta en caso de las incidencias que se puedan suceder durante la larga noche.

De Badalona al Maresme

A pocos kilómetros, en Badalona, es han incrementado un 20% la dotación de agentes de policía local, hasta alcanzar los 129 operativos, distribuidos en tres turnos hasta el mediodía de mañana. Dentro de la cruzada antidrogas y alcohol, el alcalde Albiol ha dispuesto por primera vez una unidad canina con dos perros policías para detectar hasta 14 sustancias estupefacientes, con el objetivo de evitar botellones o fiestas descontroladas en el litoral. Tampoco los chiringuitos podían ser epicentros de la fiesta, con música limitada.

La multitud toma el litoral de Barcelona, antes del anochecer. / Zowy Voeten / EPC

Todo lo contrario que en los municipios del Maresme, donde se permite organizar fiestas especiales y contar con pinchadiscos hasta entrada la madrugada. Los chiringuitos se convierten en el corazón de la fiesta, y el perfil de usuarios en primera línea de mar es más amplio, con muchas familias locales y barcelonesas, y pocos botellones. En Mataró, en La Canya, Bea se afanaba en el menú especial (con tres platos, postre y copa de cava por 37 euros) para el que tenía la mitad del aforo vendido con antelación, y el resto con la "ultima hora". Suma 33 años de veranos en estos recintos, seis de ellos en Mataró. "Viene algo menos de gente a la playa, ahora la mejor noche de la temporada es la fiesta mayor", evaluaba.

Esos festejos con caliu se han repetido desde Premià a Sant Pol, con celebraciones llenas de emoción y participación de miles de vecinos. En Caldes d'Estrac, de poco más de 3.000 habitantes, la cena popular de verbena en la playa de las Barques se ha llenado hasta la bandera con 600 personas, mientras que sus chiringuitos playeros han programado fiestas hasta las 4 de la madrugada y se han sucedido las hogueras y lanzamiento de pirotecnia.

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En todas ellas, el gran reto será poner la arena a punto en cuanto salga el sol para que los primeros bañistas no encuentren restos del sarao ni muchos petardos.