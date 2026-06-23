El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales

Barcelona ya se prepara para una de las noches más esperadas del calendario festivo. La verbena de Sant Joan 2026 volverá a llenar playas, plazas y barrios de hogueras, petardos y celebraciones multitudinarias, y, como cada año, el transporte público se reforzará para facilitar la movilidad nocturna.

Por ello, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pondrá en marcha un dispositivo especial con el que el metro de Barcelona funcionará durante 43 horas seguidas sin interrupción.

El servicio especial arrancará a las 5.00 horas del martes 23 de junio y se prolongará hasta las 24.00 horas del miércoles 24 de junio. Así, los ciudadanos podrán desplazarse en metro durante toda la verbena y todo el día siguiente, que es festivo.

Horario del metro de Barcelona por Sant Joan

El horario previsto es el siguiente:

Lunes 22 de junio: servicio hasta las 00.00 horas .

servicio hasta las . Martes 23 de junio: servicio ininterrumpido durante toda la noche .

servicio . Miércoles 24 de junio: servicio hasta las 00.00 horas.

De esta forma, los usuarios podrán utilizar el metro de manera continuada durante 43 horas consecutivas.

La noche más multitudinaria del verano

La verbena de Sant Joan concentra miles de desplazamientos hacia las playas del litoral barcelonés y los principales puntos de encuentro de la ciudad, donde vecinos y visitantes se reúnen para cenar, lanzar fuegos artificiales y dar la bienvenida al verano.

Por este motivo, las autoridades recomiendan optar por el transporte público y evitar el vehículo privado, especialmente durante la noche del 23 de junio, cuando el tráfico suele intensificarse en los accesos a la costa y en las zonas de mayor afluencia.

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El dispositivo especial del metro se ha convertido ya en una de las medidas habituales de Sant Joan y forma parte del operativo de movilidad que Barcelona despliega en las grandes celebraciones de la ciudad, junto a otras fechas señaladas como la Mercè o la Nochevieja.