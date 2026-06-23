La cabeza de corte de la tuneladora de la L8 de FGC llega a la Gran Via de Barcelona para excavar el túnel hacia Gràcia

La ampliación de la L8 de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) continúa avanzando y, esta noche, ha dado otro paso más con el traslado de varias piezas de la tuneladora, la gran máquina que excavará del túnel que unirá las estaciones de Espanya y Gràcia y, con ello, las líneas de FGC del Vallès con las del Llobregat-Anoia.

Durante la noche del lunes al martes se han realizado dos transportes especiales. Por un lado, la pieza más grande y pesada de la máquina, la cabeza de corte de la tuneladora, con unas 300 toneladas de peso, ha sido trasladada desde el puerto de Barcelona hasta el pozo de ataque de la Gran Via, donde se está ensamblando el equipo que permitirá seguir avanzando con la excavación.

En paralelo, desde la zona logística de Sant Boi de Llobregat se ha llevado hasta el mismo punto de la Gran Via el accionamiento de la tuneladora, el sistema que, junto a la motorización, permite hacer girar la rueda de corte.

El operativo ha requerido un dispositivo especial coordinado con la Guardia Urbana para poder mover piezas de estas dimensiones durante la noche y minimizar así el impacto en la movilidad.

FGC ha explicado que estos desplazamientos forman parte de una serie de transportes especiales que se iniciaron a principios de año y continuarán hasta mediados de julio. Todos ellos corresponden a componentes de la parte delantera de la tuneladora. El pasado mes de marzo, se realizó el traslado de la colosal rueda de corte de la máquina.

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El montaje de la máquina se inició el pasado mes de febrero y avanza ahora hacia su tramo final. Esta tuneladora será la encargada de continuar la excavación del túnel de unos tres kilómetros y medio que conectará las estaciones de Espanya y Gràcia, con dos nuevas paradas intermedias en Hospital Clínic y Francesc Macià, dentro de la ampliación de la L8 de FGC en Barcelona.