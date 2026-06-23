Noche mágica
Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios
Consulta el listado actualizado, barrio a barrio, para saber dónde celebrar la verbena el 23 de junio
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Barcelona ya ha confirmado las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 que habrá durante la noche de este martes 23 de junio. Aunque gran parte de la actividad festiva volverá a concentrarse en las playas, varios distritos de la ciudad han desvelado las fiestas populares que se instalarán en los barrios.
La llegada de la Flama del Canigó marcará, un año más, el inicio de la noche más corta del año, y se extenderá por toda la ciudad para encender las diferentes hogueras. Aunque no todas las verbenas contarán con fuego, sí habrá bailes, actuaciones musicales, cenas populares y sesiones de DJ en una celebración que da la bienvenida al verano, este año marcada por la ola de calor.
En muchos casos, antes del encendido de las hogueras habrá espectáculos de fuego protagonizados por las 'colles' de diables de cada barrio, que recorrerán las calles con sus tradicionales correfocs.
A continuación puedes consultar, distrito a distrito, todas las verbenas, hogueras y actividades previstas en Barcelona para la noche de Sant Joan 2026.
CIUTAT VELLA
- Festa del Foc al Raval – Rambla del Raval. A partir de las 18.00 h
- Nit del Foc de la Barceloneta – Plaça del Poeta Boscà i Plaça de la Barceloneta. 19.15 a 00.00 h
- Revetlla al Casc Antic (Fiesta Mayor) – Hoguera en el Passeig de Lluís Companys. 19.00 a 03.00 h
- Revetlla popular a l’Avinguda de la Catedral – Avinguda de la Catedral. 20.00 a 01.00 h
- Revetlla del Gòtic – Carrer Nou de Sant Francesc amb Josep Pijoan. 18.00 a 00.00 h
- Sant Joan Sostenible: residu zero, sense alcohol i inclusiu – Platja de Sant Miquel. 16.00 a 22.00 h
EIXAMPLE
Hogueras
- Foguera major de Sant Antoni – Cruce Floridablanca con Entença (av. Mistral). 22.00 a 00.30 h
- Foguera de Sant Antoni – Carrer de Floridablanca entre Rocafort i Calàbria. 16.00 a 03.00 h
- Foguera de l’AVV de l’Esquerra de l’Eixample – Cruce Rocafort amb Provença. 21.00 a 00.00 h
- Foguera de Lina Òdena – Carrer de Consell de Cent entre Calàbria i Viladomat. 20.00 a 03.00 h
- Foguera del Casal La Cruïlla – Cruce Sardenya amb Diputació. 19.00 a 03.00 h
- Foguera del Fort Pienc – Cruce Lepant amb Ausiàs March. 18.00 a 03.00 h
Verbenas
- Revetlla de Sant Antoni – Floridablanca amb Calàbria. 17.00 a 03.00 h
- Festa de Sant Joan diversa i popular – Carrer de Diputació entre Aribau i Muntaner. 20.00 a 03.00 h
- Revetlla del Casal La Cruïlla – Diputació amb Sardenya. 19.00 a 03.00 h
- Revetlla Fort Pienc – Lepant amb Ausiàs March. 18.00 a 03.00 h
- Revetlla de la Cabrònica i Cabronets del Nord – Lepant amb Ausiàs March. A partir de les 19.00 h
- Revetlla Nova Esquerra de l’Eixample – Rocafort amb Provença. 20.00 a 00.00 h
SANTS-MONTJUÏC
Hogueras
- Foguera de la Marina – Carrer del Foc. 15.00 a 04.00 h
- Foguera de la Font de la Guatlla – Carrer de Montfar. 20.00 a 02.30 h
- Foguera de la plaça de Sant Climent. 16.00 a 03.00 h
- Foguera de la Rambla de Badal. 22.00 a 03.00 h
Verbenas y actividades
- Cercavila de la Flama del Canigó al Casinet – inici Ramon Torres i Casanova fins al Casinet. 20.00 a 21.00 h
- Correfoc infantil – Carrer Rector Triadó, 53. 20.45 a 21.45 h
- Rebuda de la Flama del Canigó al Poble-sec – plaça de la Bella Dorita fins plaça del Sortidor. 18.30 a 21.00 h
- Revetlla al Casinet – Rector Triadó, 53. 20.00 a 03.00 h
- Revetlla carrer Vallespir. 17.00 a 00.00 h
- Revetlla carrer Papin. 16.00 a 02.00 h
- Revetlla carrer Valladolid. 17.00 a 03.00 h
- Revetlla carrer Finlàndia. 18.00 a 03.00 h
- Revetlla carrer Galileu. 18.00 a 02.00 h
- Revetlla carrer Sagunt. 18.00 a 01.00 h
- Revetlla Jocs Florals. 19.00 a 02.00 h
- Revetlla plaça del Fènix. 21.00 a 03.00 h
- Revetlla Font de la Guatlla. 20.00 a 02.30 h
- Revetlla Mata i Piquer. 20.00 a 02.00 h
- Revetlla plaça de Sant Climent – Castellers de Sants. 16.00 a 03.00 h
- Revetlla Marina (Carrer del Foc). 15.00 a 04.00 h
LES CORTS
Hogueras
- Carrer d’Europa. Con verbena de 20.00 a 03.00 h
- Sant Ramon Nonat (Avinguda Sant Ramon Nonat). 20.00 a 02.00 h
- Carrer de Benavent. 20.00 a 02.00 h
Actividades
- Rebuda de la Flama del Canigó – Plaça de Comas. 19.00 h
SARRIÀ-SANT GERVASI
Hogueras
- La Porta de Sarrià – Passeig de la Bonanova, 100. 22.30 h
- Revetlla del Farró – Plaça de la Torre. A partir de les 20.00 h
- Revetlla de Sarrià – Centre Cívic Casa Orlandai. A partir de les 20.00 h
Verbenas
- Revetlla del Farró (fiesta popular).
- Revetlla de Sarrià (entitats del barri i colles de foc).
GRÀCIA
Verbenas y actividades
- Rebuda de la Flama del Canigó – Jardinets de Gràcia fins plaça de la Vila. 18.00 a 21.00 h
- Revetlla plaça de la Vila de Gràcia. 21.00 a 03.00 h
- Carrer d’Argentona. 19.30 a 01.00 h
- Carrer de la Llibertat. 18.00 a 02.00 h
- Plaça d’Anna Frank. 17.00 a 03.00 h
- Carrer del Perill. 18.00 a 03.00 h
- Carrer de la Fraternitat. 17.00 a 03.00 h
- Carrer de Verdi. 18.00 a 03.00 h
- Carrer de la Providència. 19.00 a 03.00 h
- Plaça del Nord. 19.00 a 03.00 h
- Carrer de Tagamanent. 19.00 a 01.00 h
- Carrer del Cardener. 19.00 a 00.00 h
- Carrer de Joan Blanques. 18.00 a 02.00 h
- El Coll (Beat Almató). 20.00 a 03.00 h
HORTA-GUINARDÓ
Verbenas y actividades
- Cercavila Flama del Canigó – Horta. 19.30 a 20.15 h
- Rebuda Flama del Canigó – Plaça d’Eivissa. 17.00 a 20.00 h
- Revetlla Diables d’Horta – Parc de les Rieres. 20.00 a 03.00 h
- Revetlla Mas Guinardó. 17.00 a 03.00 h
- Revetlla Grup Torxa – Plaça Salvador Riera. 20.00 a 03.00 h
- Revetlla Carmel. 20.00 a 03.00 h
- Correfoc Montbau. 20.30 a 23.00 h
- Revetlla Vall d’Hebron. 21.00 a 03.00 h
- Revetlla Montbau. 21.00 a 03.00 h
- Sant Genís dels Agudells. 19.00 a 02.30 h
- Castellers Sagrada Família (C/ Santa Carolina, 69). 18.00 a 03.00 h
NOU BARRIS
Verbenas
- Plaça de Sóller. A partir de les 20.00 h
- Can Peguera (La Cosa Nostra). A partir de les 20.00
SANT ANDREU
Hogueras y verbenas
- Plaça de Can Fabra. 17.30 a 03.00 h
- Plaça Jardins d’Elx (Sagrera). 20.30 a 03.00 h
- Trinitat Vella (Llosa del metro). A partir de les 20.00 h
SANT MARTÍ
Hogueras
- Parc de Sant Martí (La Gàbia). 22.00 h
- Poblenou (Can Saladrigas – Espronceda amb Ramon Turró). 21.00 h
Verbenas y actividades
- Rebuda Flama del Canigó Poblenou. 21.00 h
- Cercavila del Fènix. 21.00 h
- Revetlla Poblenou. 22.00 h
- Parc de Sant Martí. 21.00 h
- La Joana (Jardins Josep Trueta). 20.00 h
- Revetlla Clot. 20.00 a 03.00 h
- Camp de l’Arpa. 21.00 h
- Parc del Centre del Poblenou. 22.00 h
- Parc i la Llacuna del Poblenou. 16.30 h
- Casino de l’Aliança del Poblenou. 22.30 h
- Casal de Persones Grans del Taulat. 20.30 h
- Puigcerdà. 20.00 h
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