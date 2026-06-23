La Guardia Urbana de Badalona convoca 67 plazas: estos son los requisitos para aspirantes

Badalona ha abierto una nueva convocatoria para incorporar 67 agentes a la Guardia Urbana de Badalona, dentro del plan municipal de refuerzo de la plantilla de seguridad. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de forma telemática hasta el 9 de julio a través del portal Badalona Convoca. El sistema de acceso será mediante oposición libre e incluirá una reserva del 40% de las plazas para mujeres, siempre que superen las pruebas y no obtengan una puntuación inferior en más de un 15% respecto a los aspirantes masculinos.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento prevé alcanzar los 157 nuevos agentes incorporados durante el actual mandato, sumando las promociones de 2023 y 2024 y los agentes que actualmente se encuentran en formación en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC).

Proceso de selección y requisitos

El proceso selectivo constará de tres fases: oposición, formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya y un periodo de prácticas profesionales de 12 meses en la Guardia Urbana de Badalona. En cuanto a los requisitos, los aspirantes deberán tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no superar la edad de jubilación forzosa. También será necesario estar en posesión del título de Bachillerato, técnico o equivalente o superior.

En el apartado de movilidad, se exige disponer del permiso de conducción clase B sin la limitación del código 78, así como del permiso A2, que podrá acreditarse como máximo hasta la finalización del curso selectivo en el ISPC. Además, los candidatos deberán acreditar capacidad funcional para el desempeño de las funciones policiales, es decir, no padecer ninguna enfermedad o impedimento físico o psíquico que lo impida, así como no haber sido condenados por delito ni estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas, salvo que los antecedentes hayan sido cancelados.

Otro de los requisitos es firmar una declaración jurada de compromiso para portar armas y mantener vigentes los permisos de conducción durante toda la relación laboral. También será necesario acreditar un nivel de catalán B2 o superior, ya sea mediante certificado oficial o superando una prueba específica dentro del proceso selectivo.

La inscripción en el proceso comporta el pago de una tasa de 7,50 euros, con excepciones para personas en situación de desempleo de larga duración o víctimas de violencia de género o terrorismo.

Mensaje del alcalde

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacado que el refuerzo de la plantilla policial es una prioridad del mandato y ha subrayado la evolución positiva de los indicadores de seguridad en la ciudad. “Las datos indican que los delitos en la ciudad están bajando y que vamos en la buena dirección, pero no nos conformamos; por eso, continuaremos reforzando la Guardia Urbana y dotándola de más recursos para proteger a los vecinos”, ha afirmado Albiol.

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El alcalde ha añadido que este incremento de efectivos se complementará con la instalación de 650 cámaras de seguridad en distintos puntos del municipio, una medida que, según ha señalado, busca consolidar la reducción de la criminalidad y mejorar la seguridad ciudadana.