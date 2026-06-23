Endesa y la Asociación Sant Boi Empresarial impulsan la "eficiencia energética" de 84 empresas

Endesa y la Asociación Sant Boi Empresarial han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer, a las 84 empresas asociadas del territorio, nuevas herramientas de asesoramiento, información y acompañamiento en la gestión de sus suministros energéticos con el objetivo de "contribuir a mejorar la competitividad del tejido empresarial local a través de una gestión más eficiente de las necesidades de la energía y de la energía".

Uno de los principales ejes del convenio es el impulso de la "eficiencia energética". En este sentido, Endesa señala en un comunicado que ofrecerá información y orientación sobre soluciones de ahorro que permitan a las empresas analizar el rendimiento de sus instalaciones, detectar oportunidades de mejora y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos energéticos. "Este asesoramiento quiere facilitar la toma de decisiones en un ámbito clave para la gestión empresarial y para la reducción de costes operativos", dice la comercializadora eléctrica.

"Gracias al acuerdo, los asociados tendrán acceso a herramientas para optimizar su consumo de energía y podrán beneficiarse de descuentos exclusivos en suministros eléctricos y gas natural, así como en servicios técnicos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, como la instalación de sistemas de energía renovable y otras soluciones de ahorro energético", añade la compañía.

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Endesa proporcionará también un servicio de asesoramiento energético adaptado a las necesidades de cada colegiado y, sigue el texto, les ayudará a identificar las tarifas "más adecuadas" para reducir el consumo y optimizar los costes. Ambas entidades establecen, también, un marco estable de colaboración para reforzar la comunicación, canalizar consultas e incidencias, e identificar oportunidades de mejora en beneficio de los asociados.