Energía
Endesa y la Asociación Sant Boi Empresarial impulsan la "eficiencia energética" de 84 empresas
El acuerdo busca mejorar la competitividad del tejido empresarial de Sant Boi mediante una mejor gestión de de los suministros energéticos
Endesa y la Asociación Sant Boi Empresarial han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer, a las 84 empresas asociadas del territorio, nuevas herramientas de asesoramiento, información y acompañamiento en la gestión de sus suministros energéticos con el objetivo de "contribuir a mejorar la competitividad del tejido empresarial local a través de una gestión más eficiente de las necesidades de la energía y de la energía".
Uno de los principales ejes del convenio es el impulso de la "eficiencia energética". En este sentido, Endesa señala en un comunicado que ofrecerá información y orientación sobre soluciones de ahorro que permitan a las empresas analizar el rendimiento de sus instalaciones, detectar oportunidades de mejora y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos energéticos. "Este asesoramiento quiere facilitar la toma de decisiones en un ámbito clave para la gestión empresarial y para la reducción de costes operativos", dice la comercializadora eléctrica.
"Gracias al acuerdo, los asociados tendrán acceso a herramientas para optimizar su consumo de energía y podrán beneficiarse de descuentos exclusivos en suministros eléctricos y gas natural, así como en servicios técnicos relacionados con la mejora de la eficiencia energética, como la instalación de sistemas de energía renovable y otras soluciones de ahorro energético", añade la compañía.
Endesa proporcionará también un servicio de asesoramiento energético adaptado a las necesidades de cada colegiado y, sigue el texto, les ayudará a identificar las tarifas "más adecuadas" para reducir el consumo y optimizar los costes. Ambas entidades establecen, también, un marco estable de colaboración para reforzar la comunicación, canalizar consultas e incidencias, e identificar oportunidades de mejora en beneficio de los asociados.
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