En busca de la luz verde de Junts
Collboni reactivará las pistolas táser para la Guardia Urbana en el Pleno municipal de julio
El alcalde insiste en la necesidad de que los agentes dispongan de pistolas eléctricas, tal y como reclaman los mandos policiales
CONTEXTO | La Guardia Urbana no usará las pistolas eléctricas con menores de 14 años y recibirá formación "especial" para casos de salud mental
Hace un año, el gobierno de Jaume Collboni se vio como el pleno municipal rechazaba la aprobación del reglamento y protocolo de las pistolas táser que debían llevar los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. La propuesta fue tumbada con los votos de los Comuns, Esquerra Republicana y Junts, aunque por razones distintas. Sin embargo, el PSC tiene la intención de llevar de nuevo esta proposición en el consejo municipal del próximo julio, tal y como ha explicado este martes el alcalde de Barcelona.
En una visita a la unidad de la Guardia Urbana adscrita a la Fiscalía de Barcelona, Collboni ha reiterado la necesidad de que los agentes dispongan de pistolas eléctricas, tal y como sus mandos han reclamado. Por eso, la intención del gobierno municipal es volver a sacar del armario el protocolo en los próximos días para conseguir aprobarlo, pese a que tiene en contra a ERC y Comunes. Sin embargo, la opción del PSC es conseguir que Junts les apoye en la iniciativa, una opción abierta después de que en los últimos días se ha conocido que el candidato a la Alcaldía por esta formación en las elecciones municipales del próximo año será Jordi Martí.
Por eso, Collboni ha remarcado que los agentes puedan disponer de estas pistolas eléctricas para hacer su trabajo con garantías para los detenidos. En este sentido, ha hecho un llamamiento a los grupos municipales y al "sentido común" para poder sacar adelante la aprobación de este reglamento: "Me gustaría llevarlo con un acuerdo y estaremos en función del acuerdo; confío llevarlo en el mes de julio".
Collboni ha apelado directamente a Junts, que se echó atrás en el apoyo a la propuesta en el plenario de hace un año, pero pide a ERC que "reflexione su posición" y sea "coherente". "Nos sorprende que haya grupos como ERC que levanten la voz y, en cambio, en municipios donde el alcalde o alcaldesa es republicano las mantienen", ha dicho el alcalde
Por otra parte, reiteró el llamamiento para endurecer las penas de prisión tanto para la tenencia ilícita de armas de fuego como para el tráfico de marihuana. "Espero que en la misma línea, el gobierno español y los grupos parlamentarios en las Corts reflexionen, escuchen, vean lo que está pasando y escuche también la judicatura y la fiscalía y se tomen decisiones", ha comentado.
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