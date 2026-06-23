Coca de Sant Joan centenaria: esta pastelería de Barcelona saca su obrador a la calle para celebrar la verbena

Este martes 23 de junio, se celebra una de las noches más mágicas del año: la verbena de Sant Joan, que no solo conmemora el santo del profeta precursor de Jesús y la persona que le bautizó, sino la que se dice que es la noche más corta del año, aunque no siempre sea así.

Tanto los fuegos artificiales como las hogueras y los 'correcofs' son protagonistas de esta velada. No obstante, no hay que olvidar uno de sus elementos más emblemáticos: la coca de Sant Joan.

La coca de Sant Joan es mucho más que un postre: es un símbolo de identidad cultural en Catalunya. A pesar de la gran variedad de recetas que han surgido en los últimos años, siguen habiendo ingredientes que no cambian con el paso del tiempo.

Es el caso de la 'coca de crema cremada' de la pastelería La Palma, del barrio barcelonés del Clot, que este año sacará su obrador a las calles para celebrar su 104º cumpleaños.

La 'coca de crema cremada'

Tras recuperarla hace cuatro años por el centenario del establecimiento, la 'coca de crema cremada' se ha convertido en la especialidad de La Palma. "Es una pasta de brioche aromatizada con esencias y crema quemada", explica Ramón Pérez, jefe del negocio, a Betevé. "La crema la quemamos al momento, no admitimos encargos, ya que es una crema fresca", remarca, destacando el valor añadido de su receta.

Esta coca no se diferencia tanto de la famosa coca de Sant Joan por su masa, pero sí por su relleno y sus acabados: mientras que una no lleva relleno (o mazapán, dependiendo de cada quien), la otra lleva crema pastelera o crema catalana -otro postre tradicional de la repostería catalana-; y mientras una suele coronar su superficie con una capa ligera de piñones, azúcar y fruta confitada, la otra lleva una capa fina de azúcar que se quema con un soplete, dejando una cubierta de caramelo crujiente.

Recetas nuevas

Durante los últimos días los pasteleros han estado trabajando en pleno rendimiento para preparar estos dulces tan preciados, que ahora cuentan con alternativas más contemporáneas. Los obradores artesanales han introducido recetas de vanguardia con ingredientes como el yuzu -un fruto cítrico originario de Asia- , el pistacho, el chocolate y también otras recetas saladas con verduras asadas, quesos y embutidos variados.

De todas las que elabora La Palma, la más popular es la clásica de fruta. Sin embargo, la pastelería también ha incorporado otras versiones de sus cocas tradicionales, como la de 'llardons' o la de crema: sin lactosa, sin gluten, veganas y sin azúcar añadido, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Además, este año produce dos novedades: la coca de pistacho y la coca de chocolate Kinder.

Clientes fieles y altas ventas

La Palma ha sabido conquistar el paladar de sus clientes, que no han parado de hacer pedidos estos días. Es el caso de Josefina Retrés: "Mi padre ya era cliente de La Palma y yo tengo 77 años, así que imagínate, de toda la vida", expresa a Betevé. "He venido a encargar más coca, ya tenía una encargada, pero era un poco corta y he venido a encargar otra pequeñita". Jordi Jiménez también es cliente desde hace años y también encargó este lunes "dos 'cocas de llardons' y una de crema".

Este año, la pastelería prevé vender aproximadamente 2.800 cocas. Aún no existe un recuento exacto de cuántas cocas se han vendido este 2026, porque el sector no centraliza esa estadística. Sin embargo, el Gremi de la Pastisería de Barcelona augura una muy buena campaña alrededor del país.

A pesar del encarecimiento de las cocas, debido al aumento del precio de sus productos, se estima que cada familia se llevará más de una para compartir a lo largo de la noche.