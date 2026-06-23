De Barcelona Nord a Múnich o París: la estación estrena rutas y roza el 50% de conexiones internacionales

El autobús de media y larga distancia se va imponiendo como alternativa para enlazar Barcelona con las grandes ciudades europeas, en especial durante las vacaciones. El principal centro de salidas y llegadas en la ciudad hacia destinos nacionales e internacionales es Barcelona Nord, nombre de la reformada Estació del Nord de Barcelona. A la estación llegan y salen autobuses que cubren 94 rutas distintas. Prácticamente la mitad (48%) conectan con destinaciones internacionales, de las que se encargan una docena de operadoras.

Las principales son Flixbus, BlaBlaCar y Alsa. La alemana Flixbus conecta Barcelona con ocho países. Este mes de junio ha ampliado su oferta en Barcelona alargando su conexión con Estrasburgo hasta Múnich. Asimismo, esta última semana ha abierto una nueva ruta entre Barcelona y Annecy. Sus destinaciones con mayor demanda son Perpinyà, Toulouse, Montpellier, París y Marsella. Pero también conecta con las ciudades alemanas de Frankfurt, Hamburgo y Essen; así como grandes capitales europeas como Bruselas, Lisboa, Ámsterdam, y las italianas Florencia, Milán, Venecia y Génova.

Estació Barcelona Nord. Ambiente de tránsito de viajeros en la Estació del Nord de Barcelona, con pasajeros entrando y saliendo de la terminal y accediendo a autobuses de compañías nacionales e internacionales como Alsa, FlixBus, BlaBlaCar Bus. / MANU MITRU / EPC

Precio y comodidad

Combinando trayectos, al igual que un vuelo con escalas, desde Barcelona Nord han salido también personas que han viajado con la compañía hasta Tallin (a 3.900 km), Helsinki (3.800) y Kiev (3600), destaca un portavoz de Flixbus. "Nuestro crecimiento es constante", afirma la compañía, que asegura que su oferta gana adeptos porque permite viajar a precios económicos sin tener que conducir durante horas. "Cada vez más jóvenes no tienen carnet, y optan por el autobús, viajando de noche", explican desde FlixBus, destacando que con ello también se ahorra el dinero de hotel.

La venta de billetes, a través de su web, muestra que en junio, antes del inicio de la temporada alta, es posible encontrar conexiones con Grenoble por 10 euros con salida a las 21 h noche y llegada a las 5:00 h de la madrugada. En julio el mismo billete ya sube a los 30 y en agosto se encarama hasta los 40 euros. El billete incluye wifi, asiento reclinable y una mesa plegable.

El 48% de las conexiones de la estación Barcelona Nord son internacionales. / MANU MITRU / EPC

Mucha gente lo elige también "por motivos medioambientales", añade la empresa: para ir a Montpellier, "en coche, un viajero emite alrededor de 56,26 kg de CO₂ (164 g/km). En autobús, las emisiones caen a solo 9,54 kg de CO₂ (27,8 g/km), casi seis veces menos". Cada bus elimina 30 coches de la carretera, aliviando "el tráfico y el ruido, un beneficio directo para las comunidades locales", señala el portavoz de Flixbus.

Autobús de FlixBus por el entorno de la estación Barcelona Nord en el barrio del Fort Pienc de Barcelona, que conecta con numerosas destinaciones europeas y extracomunitarias. / MANU MITRU / EPC

Reservas con antelación

BlaBlaCar Bus hace años realiza desde Barcelona Nord "conexiones low cost en autobús", tal y como las anuncia desde su web. Sus autobuses llegan a más de 40 destinos europeos de siete países distintos. Los más demandados también son el sur de Francia, Toulouse y París, aunque también conecta con Ámsterdam, Frankfurt, Múnich, Ginebra, Porto y Milán. "Los viajeros que eligen el autobús para este tipo de viajes son, principalmente, personas que suelen reservar con bastante antelación para asegurarse una plaza a un precio más económico, especialmente si lo comparamos con otras alternativas como el tren", explica Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar Iberia.

Pasajeros esperando subir a los autobuses de BlaBlaCar Bus en la estación Barcelona Nord, el pasado viernes. / MANU MITRU / EPC

No obstante, la compañía anunció en abril el cierre de su división de autobús, que opera en Francia, España y Portugal, debido a pérdidas recurrentes, para centrarse en su negocio principal que es el coche compartido. Pese a que retirará sus autobuses de forma progresiva después del verano, la oferta de conexiones internacionales "no va a caer", aseguran fuentes expertas. También lo sostiene FlixBus, que afirma que se asegurará de cubrirla. "Los precios de los aviones se están disparando y cada vez más gente se mueve en autobús", reitera.

Viajeros cargan las maletas en el portaequipajes, antes de subir al autobús de BlaBlaCar, en la estación Barcelona Nord. / MANU MITRU / EPC

"La oferta de conexiones internacionales en bus crece sin parar desde la pandemia", explica el experto en movilidad y director del Centro de Estudios del Transporte Términus, Joan Carles Salmeron. Lo atribuye a que los precios son mucho más económicos que el tren, que "sería la alternativa más lógica".

"En Europa Flixbus tiene oferta de precios económicos tanto en bus como en tren, con Flixtrain", afirma. En España, faltan conexiones en tren con Europa y las internas "son mucho más caras porque hay que pagar los precios de una oferta que solo existe en alta velocidad", explica Salmeron. Alsa conecta Barcelona con París, Lisboa y Milán. También se encarga de la conexión en autobús entre Barcelona y Madrid, con unos precios muy competitivos frente al tren. "Van llenos, desde Barcelona Nord salen dos autobuses a la vez, y en horas punta hasta tres y cuatro. Eso equivale a un tren completo, pero con cuatro conductores y cuatro vehículos diésel recorriendo la carretera", explica el experto en movilidad.

Ambiente de tránsito de viajeros en la Estació del Nord de Barcelona, con pasajeros entrando y saliendo de la terminal y accediendo a autobuses de compañías nacionales e internacionales como Alsa, FlixBus, BlaBlaCar Bus y Eurolines, que conectan la ciudad con destinos de España y distintos países de Europa, a 21 de junio de 2026. Barcelona. AUTOR: MANU MITRU | EPC / MANU MITRU / EPC

Viaje al pueblo... extracomunitario

El resto de compañías de la estación Barcelona Nord están especializadas en destinos concretos. Es el caso de Imperial y Victor&David, dos operadoras que conectan con las ciudades ucranianas de Kiev y Jerson. Sinbad Albartros viaja a la ciudad polonesa de Przemysl, Tabita Tour a Bucarest y Elitur al municipio rumano de Bals. Desde Barcelona parten también varias expediciones a la semana hacia Casablanca de SolimarBus y Viajes Extrem Orient. Frente a algún turista puntual con mochila, la mayor parte se trata de personas con residencia en Barcelona y los alrededores que viajan para ver a su familia en sus países de origen.

En época de operación salida, los primeros días de julio, desde la estación Barcelona Nord "salen en caravana decenas de autobuses hacia Marruecos debido a la falta de una alternativa económica en tren hacia el sur de la Península", abunda Salmeron.

De perfil muy distinto es la primera conexión que ofrece Twinliner, que desde el verano pasado ha puesto en marcha un autobús nocturno que conecta Barcelona con Berna y Zúrich, donde los asientos se transforman en camas completamente reclinables. Se anuncia como viajar en primera pero con precios de autobús. El pasaje a Berna, de 12 horas y media de duración, sale entre 100 y 200 euros el trayecto.