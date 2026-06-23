Barcelona compite con Bangkok para acoger el WorldPride 2030, el mayor festival del Orgullo LGTBIQ+ del mundo

Barcelona ha presentado este lunes su candidatura oficial para convertirse en la sede del WorldPride 2030. El evento, también conocido como el 'Orgullo Mundial', es la mayor cita internacional dedicada a la defensa y visibilización de los derechos del colectivo LGTBIQ+. La capital catalana aspira así a acoger un evento que, cada dos años, reúne a miles de personas de todo el mundo para participar en desfiles, marchas, festivales, conferencias y actividades centradas en los derechos humanos y en celebrar la diversidad.

La presentación se ha celebrado en el Palauet Albéniz y supone un nuevo paso en un proceso que comenzó el año pasado, cuando una delegación catalana viajó a Washington DC (EEUU) para postular a Barcelona como candidata. La ciudad estadounidense era entonces la sede del WorldPride 2025.

La ciudad que albergará el WorldPride 2030 se decidirá durante la Annual General Meeting de InterPride, que se celebrará en Phuket (Tailandia) entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2026. Allí, Barcelona competirá con Bangkok, la otra ciudad candidata.

La primera edición del WorldPride tuvo lugar en Roma en el año 2000. Desde entonces, el evento se ha celebrado en Jerusalén, Londres, Toronto, Madrid, Nueva York, Copenhague y Malmö, Sídney y Washington. La edición de 2026 tendrá lugar en Ámsterdam y la de 2028 se celebrará en Ciudad del Cabo. Barcelona y Bangkok aspiran a ser la ssiguientes, en 20230.

La candidatura catalana

Durante el acto de este lunes, también se ha presentado el lema de la candidatura de Barcelona: "Let's Think, Let's Answer, Let's Change" (“Pensemos, respondamos, cambiemos”). Según han apuntado desde el consistorio, este busca consolidar el papel de la capital catalana como una ciudad garante y defensora de los derechos humanos y como un referente internacional del Orgullo.

En su turno de palabra, Jaume Collboni, ha asegurado que el WorldPride representa "una oportunidad para proyectar al mundo los valores que nos definen: diversidad, inclusión y derechos humanos".

Por su parte, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor Cantador, ha señalado el contexto actual de auge de los discursos de odio y ha denunciado que "se están empoderando quienes odian". Ante esta situación, ha reafirmado el compromiso de las instituciones para revertir esta tendencia: "Tenemos que empoderar a quienes aman, proteger los derechos conquistados y seguir ampliándolos, y una de las mejores maneras de hacerlo es visibilizando, celebrando y defendiendo la diversidad".

En este sentido, Menor también ha defendido que "Barcelona y Catalunya están totalmente preparadas para acoger el WorldPride 2030 y para seguir siendo un espacio de libertad, respeto y dignidad para todo el mundo".

2030, año simbólico

La elección de 2030 tiene además un importante componente simbólico. Ese año se cumplirán 25 años de la aprobación del matrimonio igualitario en España y 50 años de la legalización de la primera entidad social LGTBI+ del país, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).

Para los impulsores de la candidatura, ambas efemérides representan una oportunidad estratégica para activar la memoria colectiva, reconocer el legado de las luchas pasadas y proyectar nuevos compromisos de futuro.

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La candidatura de la capital catalana está impulsada por Pride Barcelona, entidad de la Cambra LGTBIQ+ Catalunya, y cuenta con la participación del Ayuntamiento de Barcelona, el Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, el Ministerio de Igualdad y Turisme de Barcelona como organizador.