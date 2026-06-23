Barcelona colocará 500 cámaras de videovigilancia: 13 estarán en la rambla del Raval y otras 20 en la plaza Reial

En una visita a la unidad de la Guardia Urbana adscrita a la Fiscalía de Barcelona, el alcalde Jaume Collboni ha remarcado este martes que, coincidiendo con la verbena de Sant Joan, se han puesto en funcionamiento las nuevas cámaras en el frente marítimo, que se encuentran entre la plaza del Mar y la calle Trelawny. Estas cámaras tienen un objetivo disuasorio, además de conseguir imágenes cuando se requieren.

El alcalde ha puntualizado también que las cámaras no apuntan a la playa, estrictamente, sino que apuntan al espacio del frente marítimo. Por otra parte, el pasado 15 de junio se instalaron 6 seis cámaras en la avenida de la Catedral que estarán en funcionamiento el próximo mes de octubre.

Durante el mes de julio se iniciarán las obras para instalar 13 cámaras en la Rambla del Raval, que estarán operativas a finales de año, y 20 cámaras en la plaza Reial, que permitirán cubrir tanto el espacio central como el interior de los porches y sus entornos. En cuanto a las previstas en la Rambla, ahora en obras, se duplicará prácticamente el número de dispositivos, pasando de 32 a 62 una vez finalicen las obras en febrero de 2027.

En esta línea, Collboni también ha explicado que el Ayuntamiento ha pedido también instalar cámaras en el Turó de la Rovira y queda pendiente de la autorización de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya. Actualmente, Barcelona dispone de unas 160 cámaras de videovigilancia y contempla incorporar hasta 500 cámaras nuevas en 34 espacios de todos los distritos entre 2025 y 2027.

72 expedientes

El alcalde ha visitado la Oficina Adscrita a la Fiscalía de la Guardia Urbana junto al teniente Albert Batlle, el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, y la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal. Tanto Collboni como Pujal han realizado una valoración muy positiva de la nueva unidad adscrita, que ya se anunció en noviembre y que funciona desde principios de 2026.

En cuatro meses, la oficina ha abierto 72 expedientes: 51 están resueltos y el resto en tramitación. La fiscal jefe ha destacado que sobre todo son expedientes vinculados a la protección y el acompañamiento de personas vulnerables (por motivos de edad, discapacidad o factores sociales) y ha indicado que los agentes colaboran en la determinación del carácter multirreincidente de los detenidos.

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"La responsable de las directrices funcionales que tiene la unidad depende directamente de la fiscalía y, por tanto, está a sus órdenes, lo que significa información más rápida y precisa de los hechos delictivos", ha asegurado Collboni.