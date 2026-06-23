Urbanismo
Badalona cierra definitivamente su popular aparcamiento junto a la estación de Rodalies
El ayuntamiento clausurará el parking este mismo 23 de junio, coincidiendo con Sant Joan
El Ayuntamiento de Badalona encara el cierre definitivo del aparcamiento ubicado frente a la estación de Rodalies de la ciudad, junto a la playa. Según anunció el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la clausura se hará efectiva coincidiendo con la festividad de Sant Joan. "No se podrá aparcar", remarcó Albiol.
Fuentes municipales remarcan a aeste diario que, a partir de este 23 de junio, el espacio de aparcamiento situado frente a la estación y junto a la playa queda cerrado definitivamente porque la calificación urbanística de los terrenos es de zona verde y, por lo tanto, no permite destinarlos al estacionamiento de vehículos.
Este argumento ya lo manifestó hace pocos días el mismo alcalde, que explicó que la decisión responde a la necesidad de regularizar la situación de un terreno que, según la normativa vigente, está catalogado como zona verde, lo que impide legalmente su uso aparcamiento. Albiol subrayó recientemente en una entrevista en 'Badalona Comunicació' la importancia de cumplir con la legalidad urbanística para evitar responsabilidades jurídicas, citando como precedente el caso de Sitges, donde la fiscalía imputó a un exalcalde por permitir un aparcamiento en suelo protegido como zona verde.
"Ya le anuncio que por Sant Joan quedará cerrado definitivamente el aparcamiento que hay allí delante de la estación, porque es un aparcamiento en el que urbanísticamente no está permitido aparcar", afirmó el edil. Albiol recordó que, aunque se ha seguido aparcando durante mucho tiempo, una de sus primeras medidas fue eliminar el pago en esa zona: "Cortamos la zona azul porque si el ayuntamiento está cobrando por aparcar en una zona que es verde... tenemos un problema".
Un nuevo espacio para el deporte
Tras el cierre, según señaló Albiol, se iniciará con la instalación de vallas perimetrales y el consistorio ya tiene previsto dar un nuevo uso social al espacio. El alcalde detalló que el solar se convertirá en un espacio para la práctica deportiva, recuperando así el terreno bajo su calificación urbanística correcta.
Esta medida, indicó García Albiol se enmarca dentro de un dispositivo especial de seguridad y civismo para la verbena de Sant Joan, que este año contará con controles reforzados. Albiol también anunció que habrá perros policía en los accesos de la estación y el metro para detectar drogas, y que se ha prohibido estrictamente la entrada de alcohol a la playa para evitar botellones. "No estamos dispuestos a que gente incívica venga a nuestra ciudad", concluyó el alcalde.
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