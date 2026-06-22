Sant Joan 2026 en L'Hospitalet: hoguera y verbenas en el Centre y Bellvitge

En L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la verbena de Sant Joan está estrechamente vinculada a las fiestas del barrio del Centre. La programación de la Fiesta Mayor para el martes 23 de junio arrancará a las 8.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con un taller de confección de farolillos dirigido a los más pequeños de la familia, que podrán construir su propio fanalet para acompañar la Flama del Canigó hasta la hoguera.

La celebración de la verbena de Sant Joan continuará de 20.00 a 22.00 horas. A las 20.00 horas, en la plaza de Sant Joan, se encenderá la hoguera y comenzará el pasacalle de la Flama del Canigó, que recorrerá: la plaza de Sant Joan, la calle de Sant Joan, la calle de la Església, la calle del Centre, la plaza del Repartidor, la calle de Tarragona, la rambla de Just Oliveras, la calle Major y la plaza del Ayuntamiento.

A las 20.30 horas, la Flama llegará a la plaza del consistorio, donde se repartirá al resto de barrios de la ciudad. Allí se hará una lectura de poemas relacionados con la Flama del Canigó, el fuego y el solsticio de verano, a cargo del Col·lectiu Verba del Centre Catòlic. También se presentará el ninot que presidirá la hoguera de Sant Joan, elaborado este año por la agrupación Amics de l’Esmorzar Típic con motivo de su 40 aniversario, y se leerá el manifiesto de la Flama del Canigó.

A las 21.00 horas, la Flama se trasladará desde la plaza del Ayuntamiento hasta la hoguera de Sant Joan, siguiendo un recorrido por la calle de Rossend Arús, la calle de Provença y la plaza de Lluís Companys. En el encendido de la hoguera participarán los Diables y Tabalers de Folcat Diabòlic con el Folqui de Foc. A esa misma hora, en la pista del Casino del Centre de L’Hospitalet, tendrá lugar la cena y verbena del Casino a partir de las 23.00 horas. Los tíquets y más información se pueden obtener en la secretaría de la entidad los martes y viernes, de 17.00 a 20.00 horas. A las 22.00 horas, la fiesta se trasladará también a las calles del barrio con la cena y verbena de Sant Joan, en la que los vecinos de la calle del Xipreret saldrán a la calle para compartir la coca de Sant Joan.

Finalmente, de 22.30 a 2.30 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la gran noche de verbena con DJ Kötxambrosa y Waikiki. Kötxambrosa ofrecerá una sesión que mezcla alternativas, “horteradas” y “patxangueo” con un estilo reivindicativo y festivo, mientras que Waikiki propondrá un repertorio de grandes éxitos de la música catalana, española e internacional, desde los años 90 hasta la actualidad.

Verbena en Bellvitge

El barrio de Bellvitge celebrará la verbena de Sant Joan el próximo 23 de junio en el Parc Nou de Bellvitge, con una propuesta festiva pensada para todos los públicos. La celebración incluirá una cena al aire libre, para la que se podrá reservar mesa y sillas o llevarlas de casa, y contará también con la actuación de una orquesta familiar. La organización recuerda la importancia de extremar las precauciones durante el uso de petardos, avisando antes de lanzarlos y vigilando en todo momento para garantizar una noche segura.