Un informe sostiene que la reputación online de la Rambla de Barcelona sube a un 8,64 sobre 10

La reputación online de la Rambla de Barcelona ha subido a un 8,64 sobre 10, según el Índice de Reputación Online (iRON) que forma parte del estudio 'La Rambla: cultura, convivencia y calidad del entorno' realizado por Amics de la Rambla, en colaboración con GetYourGuide.

El índice, desarrollado por Vivential Value, señala que las actividades turísticas que se desarrollan en el paseo reciben una puntuación media de 9,01, los atractivos turísticos un 8,86, la restauración un 8,34 y los alojamientos un 8,33, explica la asociación en un comunicado este lunes.

El vicepresidente de Amics de la Rambla, Ángel Díaz, ha asegurado que con este análisis la entidad avanza en su compromiso de "conocer la realidad" del paseo para trabajar con más precisión y mejorar la satisfacción de los visitantes, así como preservar su valor cultural.

El regional manager de GetYourGuide en España y Portugal, Toni Bennassar, ha añadido que el informe manifiesta que "la calidad de la experiencia marca la diferencia para el visitante", ya que las opciones más estandarizadas reciben valoraciones más bajas.

De este modo, tanto la empresa como Amics de la Rambla sostienen que es "necesario reforzar y visibilizar las actividades que expresan mejor la centralidad cultural del paseo", además de trabajar con los operadores para elevar el estándar de las actividades.

Atractivo de la Boqueria y "tensiones"

En el caso del comercio y la gastronomía, el informe marca el "fuerte atractivo" del mercado de la Boqueria y de la oferta culinaria de su entorno, e identifica "tensiones sostenidas entre variedad, autenticidad y turistificación".

Además de la calidad, las opiniones analizadas apuntan a la seguridad como una oportunidad de mejora, con menciones frecuentes a la presencia de carteristas, a la sensación de inseguridad en determinados tramos y en momentos de máxima afluencia, y a la masificación del paseo y a las obras en curso.

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También se registran opiniones relacionadas con el estado del espacio público, como la suciedad, malos olores, déficits puntuales de limpieza y los efectos temporales de la remodelación, si bien estas "no desdibujan la valoración positiva global, sino que señalan ámbitos de atención prioritaria".