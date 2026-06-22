La patronal Fecasarm prevé que discotecas y restaurantes de la costa lleguen al 95% de ocupación en la verbena de Sant Joan

El incremento de turistas en Catalunya por la situación geopolítica y el buen tiempo propulsarán una ocupación del 95% en restaurantes y locales de ocio nocturno de la costa catalana durante la verbena de Sant Joan, cinco punto por encima de hace un año. Así lo estima la patronal Fecasarm, que para las zonas de interior sitúa el dato entre el 80 y 85%, similar al año pasado. El optimismo del sector se apoya en un alto número de reservas, sobre todo en los principales destinos, tanto para cenas de grupo como para las pujantes zonas VIP de discotecas y fiestas.

En Barcelona, aunque las grandes concentraciones de público se producen sobre todo al aire libre, a pie de playa, los locales de ocio también serán epicentro de las celebraciones. La temporada alta provoca una enorme afluencia de turistas mezclados con público local. En otros municipos turísticos de la costa la llegada de visitantes será superior a lo habitual dado que muchos viajeros buscan países mediterráneos que perciben como seguros.

El secretario general de la patronal FECASARM, señala que según los sondeos realizados entre sus asociados el contexto es propicio para una noche de incremento de negocio. Cree que la ocupación en la zona costera llegará al 95%, frente al 90% de 2025, ya que en muchos casos los establecimientos ya tienen el aforo completo ante el volumen de reservas anticipadas. El ritmo de venta de entradas en los locales nocturnos es igualmente alto, mantiene.

Preocupación por la proliferación de eventos

David López, presidente de la entidad y también de la Asociación Front Marítim Barceloneta, señala que “la verbena de Sant Joan es una de las noches más importantes del año para el conjunto del sector en Catalunya, con muy buenas perspectivas de ocupación y una demanda muy dinámica de última hora". Pero pone el dedo en la llaga de un tema que preocupa año tras año a los empresarios de la noche: el volumen de "competencia desleal" en fechas punta como la verbena. Consideran que las fiestas que proliferan, con todo tipo de promotores y no siempre en igualdad de condiciones, les causan pérdidas millonarias.

Por ello, en el marco del Grupo de trabajo de espectáculos públicos y actividades recreativas que recientemente ha puesto en marcha el Departament de Interior para poner al día el catálogo de espectáculos y los horarios de apertura y cierre los locales, han "constatado la necesidad de avanzar en la actualización del marco normativo para adaptarlo a la realidad actual del sector y reforzar la coordinación entre administraciones". También se trabaja en la nueva catalogación de las actividades.

López insiste en que el colectivo defiende un "ocio seguro, ordenado y de calidad, que se apliquen normativas adaptadas a la actualidad", y con "seguridad jurídica", de modo que "todo el mundo sepa qué puede hacer y que no puede hacer de acuerdo con la licencia de la que disponga pues, de lo contrario, la supervivencia de nuestro sector estará siempre en riesgo".

Cabe recordar que la ampliación horaria que contempla la Generalitat en noches como la de Sant Joan hace que sea una de las más lucrativas del calendario, junto con Halloween, el Carnaval y Fin de Año, con un importante impacto económico. Por ello, no solo los locales sino que otros muchos promotores organizan fiestas y saraos por todo el territorio.

En Catalunya

Este martes, como es habitual, el litoral se llevará la mejor parte. Pere Esteva, secretario general de la Asociación de Restauración y Ocio Nocturno de Castell, Platja d'Aro y Se Agaró (ARION), destaca que la verbena marca el inicio de temporada. "Es una noche muy especial para nuestro territorio, que combina tradición, turismo y una oferta de ocio consolidada. Todo apunta que volveremos a vivir una verbena con una gran ocupación y mucha actividad a los establecimientos", dice.

En el caso de Eduardo Abenójar, presidente de la Asociación de Restauración y Ocio Nocturno de Salou (ARONS), las perspectivas son "muy buenas", con el municipio ya en plena temporada alta y la llegada de muchos visitantes extranjeros. Creen que la verbena agrega atractivo y proyecta el destino.