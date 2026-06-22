El Park Güell y la Escolania de Montserrat unen música, patrimonio e identidad catalana en un concierto abierto al público

El emblemático espacio del Park Güell ha acogido este lunes un concierto de la Escolania de Montserrat en la plaza de la Natura, en una iniciativa abierta a la ciudadanía que ha reunido a 1.500 asistentes, entre vecinos y representantes del tejido económico y social de la ciudad. Fruto de la colaboración entre el parque de Gaudí y BSM con la Escolania, el evento nace del objetivo de acercar la cultura, la música y el patrimonio arquitectónico al conjunto de la ciudadanía en uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona.

La propuesta musical se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas. Ambas pensadas para reflejar desde perspectivas complementarias la esencia y la identidad del coro de la Escolania, uno de los más antiguos y prestigiosos de Europa, que con un concierto que culmina la temporada.

Concierto de la Escolania de Montserrat en el Park Güell de Barcelona, el 22 de junio de 2026 / Jose Irun

Para empezar, la primera parte se ha dedicado más a la música de Montserrat, con un repertorio sacro que forma parte de la tradición viva del santuario. Además, acompañado por el órgano, en esta primera mitad el coro ha interpretado obras que han resonado en el emblemático espacio a lo largo del tiempo, con la voluntad de hacer llegar su sonido característico y la profunda devoción a la Virgen de Montserrat.

En cambio, la segunda parte ha presentado una suite de sardanas para coro y cobla, ofreciendo al público un gran cambio tanto de lenguaje como de formación. El contraste forma parte de una propuestsa que pone sobre la mesa la otra dimensión fundamental de la Escolania, su vocación de embajadora cultural. Y, más allá de lo estrictamente religioso, en este caso la institución pasa a convertirse en un símbolo del país y proyecta la riqueza musical e identitaria de Catalunya a través de de sus expresiones más representativas.

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Con este concierto, el Park Güell y la Escolania de Montserrat han unido música, patrimonio e identidad, reafirmando el compromiso del espacio con la apertura a la ciudad y la promoción de la cultura.