Suceso
Los Mossos investigan una pelea con arma blanca en el barrio de La Salut de Badalona
La policía catalana ha abierto una causa para esclarecer los hechos y dar con los autores de la agresión
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Los Mossos d'Esquadra investigan una pelea con armas blancas de por medio que ha tenido lugar esta tarde en Badalona (Barcelonès).
Según explica la policía catalana, se ha recibido un aviso este lunes 22 de junio hacia las 17.15 horas por una pelea en el barrio de La Salut. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios agentes, pero, cuando han llegado tan solo se han encontrado con uno de los hombres implicados, el cual ha recibido heridas efectuadas con un arma blanca.
Los Mossos d'Esquadra remarcan que mantienen una causa abierta por este suceso para tratar de esclarecer lo ocurrido y localizar al autor o autores que han herido al hombre.
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