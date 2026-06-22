Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en las vías del metro en Badalona

Los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta tras el hallazgo de un cadáver en las vías del metro a la altura de Badalona (Barcelonès).

A la espera de confirmación oficial, las primeras informaciones apuntan que el suceso habría ocurrido en la L2 del metro, entre Artigas, Sant Adrià del Besòs, y Sant Roc, en Badalona.

Noticias relacionadas

Fuentes policiales explican que el cuerpo se encontró este domingo 21 de junio pasadas las 21 horas. Tal y como ha adelantado 'Metrópoli' y remarcan fuentes de los Mossos, todavía se estudia si se trata de un accidente o un suicidio.