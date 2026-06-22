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Suceso

Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en las vías del metro en Badalona

Las autoridades policiales estudian si el suceso fue un accidente o un suicidio

Interiror de un vagón del metro de Barcelona.

Interiror de un vagón del metro de Barcelona. / Edwin Winkels / EPC

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Los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta tras el hallazgo de un cadáver en las vías del metro a la altura de Badalona (Barcelonès).

A la espera de confirmación oficial, las primeras informaciones apuntan que el suceso habría ocurrido en la L2 del metro, entre Artigas, Sant Adrià del Besòs, y Sant Roc, en Badalona.

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Fuentes policiales explican que el cuerpo se encontró este domingo 21 de junio pasadas las 21 horas. Tal y como ha adelantado 'Metrópoli' y remarcan fuentes de los Mossos, todavía se estudia si se trata de un accidente o un suicidio.

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