Justícia propone una nueva unidad judicial de violencia sobre la mujer para Santa Coloma y Badalona

El Departament de Justícia ha propuesto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Les Corts y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que una de las nuevas unidades judiciales especializadas en violencia sobre la mujer que se prevén para Catalunya esté ubicada en Badalona y asuma en exclusiva los casos procedentes de este municipio y los de Santa Coloma de Gramenet.

El conseller Ramon Espadaler ha explicado la propuesta durante una visita al Tribunal de Instancia de esta segunda localidad. "La mejor manera de proteger a las víctimas de violencia machista es garantizar que sean atendidas por profesionales especializados", ha dicho. En total, deben crearse 91 nuevas unidades judiciales en Catalunya.

La propuesta está alineada con los criterios de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y se enmarca en el despliegue de la Ley orgánica 1/2025. La decisión final sobre la distribución de las nuevas unidades judiciales corresponde al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Les Corts, que deberá elevar la propuesta definitiva al Consejo de Ministros para su aprobación.

Actualmente, los casos de violencia sobre la mujer del partido judicial de Santa Coloma los asumen jueces que compatibilizan la materia con otros procedimientos civiles y penales.

Según Justicia, una unidad especializada permitiría que las víctimas fueran atendidas por jueces, fiscales y profesionales especializados exclusivamente en esta materia, con mayor experiencia y conocimiento específico de este tipo de procedimientos. Los partidos judiciales de Lleida-Cervera-Balaguer y los de Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú ya tienen experiencias de este tipo.

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"Es un modelo que funciona y creemos que Santa Coloma de Gramenet y Badalona reúnen condiciones idóneas para poder replicarlo aquí", ha dicho Espadaler. Las mujeres de Santa Coloma podrán seguir declarando desde su propio partido judicial mediante videoconferencia, sin tener que desplazarse a Badalona.