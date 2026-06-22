Cerca del puerto
El incendio de una furgoneta en la Zona Franca levanta una columna de humo negro sobre Barcelona
El fuego no ha causado heridos y una dotación de los bomberos se ha dirigido a apagar las llamas dentro del polígono industrial
Incendio en un balcón de Barcelona en vísperas de Sant Joan
El incendio de una furgoneta en la Zona Franca de Barcelona ha levantado este lunes por la tarde una columna de humo negro visible a metros de distancia y desde poblaciones del entorno de la capital. El ayuntamiento ha informado de que no consta que el suceso haya causado heridos.
El fuego se ha declarado en torno a las 16:30 horas en la calle número 3 con la calle E, dentro del polígono industrial de la Zona Franca. El punto donde se hallaba la furgoneta que ha ardido se sitúa a escasos metros del puerto de Barcelona.
Una dotación de los Bomberos de Barcelona se ha desplazado al lugar del siniestro. Los equipos de emergencia seguían con las labores de extinción en torno a las 17:00 horas. A esa hora, la humareda que se ha levantado sobre la ciudad ya no era visible.
Suscríbete para seguir leyendo
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras
- El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas
- La Sagrada Família pegada con Loctite: se han utilizado 24 toneladas de adhesivo
- Barcelona ejecutará 24 obras en sus calles este verano: cortarán la circulación hacia la Meridiana y durante diversas noches en la Ronda de Dalt
- El rincón de Cornellà que está ya en la historia del cine