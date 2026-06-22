El incendio de una furgoneta en la Zona Franca levanta una columna de humo negro sobre Barcelona

El incendio de una furgoneta en la Zona Franca de Barcelona ha levantado este lunes por la tarde una columna de humo negro visible a metros de distancia y desde poblaciones del entorno de la capital. El ayuntamiento ha informado de que no consta que el suceso haya causado heridos.

El fuego se ha declarado en torno a las 16:30 horas en la calle número 3 con la calle E, dentro del polígono industrial de la Zona Franca. El punto donde se hallaba la furgoneta que ha ardido se sitúa a escasos metros del puerto de Barcelona.

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Una dotación de los Bomberos de Barcelona se ha desplazado al lugar del siniestro. Los equipos de emergencia seguían con las labores de extinción en torno a las 17:00 horas. A esa hora, la humareda que se ha levantado sobre la ciudad ya no era visible.