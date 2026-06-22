Incendio en un balcón de Barcelona en vísperas de Sant Joan

Un pequeño incendio en el balcón de una vivienda ha puesto en alerta esta pasada madrugada a los vecinos de un edificio del barrio del Poble-sec, en Barcelona, en plena cuenta atrás hacia la verbena de Sant Joan.

El incidente, supuestamente provocado por el lanzamiento de un petardo, se ha producido alrededor de la medianoche del domingo al lunes en el Passeig de Montjuïc, 40.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers de Barcelona. Fuentes municipales afirman a este diario que las llamas se extinguieron "rápido" y que han afectado únicamente a elementos que se encontraban en el balcón, y que no se han propagado hacia el interior de ninguna vivienda.

"Se presenta una verbena curiosa y peligrosa"

Al percatarse del humo, los vecinos han optado por autoevacuarse por precaución, aunque los bomberos no han ordenado el desalojo del edificio, según han informado fuentes del cuerpo a este diario.

Tampoco se han registrado heridos, por lo que el suceso ha quedado finalmente en un susto en un momento especialmente sensible por el aumento del uso de pirotecnia por Sant Joan y la ola de calor que vive Catalunya estos días.

Una vecina del bloque apunta a EL PERIÓDICO que el petardo que supuestamente habría originado el incendio podría haberse lanzado desde la calle, ya que esos balcones dan a unas escaleras que suben a la montaña de Montjuïc, donde algunas personas estuvieron tirando petardos por la noche. "Se presenta una verbena curiosa y peligrosa", señala, preocupada.

Mapa de la ubicación del incendio.

Sant Joan en alerta

El episodio llega en vísperas de una de las noches más intensas del año para los servicios de emergencia, con petardos, fuegos artificiales y hogueras por la celebración de Sant Joan. Además, las altas temperaturas incrementan todavía más el riesgo de incendios.

Ante esta situación, desde Protecció Civil de la Generalitat, la subdirectora general Imma Solé ha hecho un llamamiento al "seny" y a la responsabilidad ciudadana. Ha advertido de que la combinación de calor extremo y material pirotécnico puede generar situaciones de alto riesgo, y ha recordado la prohibición de utilizar petardos a menos de 400 metros de zonas con vegetación o materiales inflamables.

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En este sentido, Solé ha insistido en que una simple "chispa" puede ser suficiente para provocar un incendio en zonas secas, y ha subrayado la importancia de utilizar petardos únicamente en espacios autorizados y seguros.