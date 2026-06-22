Groots, la ‘foodtech’ catalana de agricultura vertical que conquista los grandes supermercados

La agricultura vertical aún es una gran desconocida para el público, pero hace una década lo era todavía más. Entonces, el vertical farming se encontraba en fase de germinación y países como Japón, Alemania, Estados Unidos o Francia apenas empezaban a invertir en este innovador modelo productivo. El auge de las impresoras 3D y la mejora de los sistemas de luces LED creó un contexto idóneo para que empezara a gestarse una idea atrevida que acabaría convirtiéndose en la empresa catalana Groots.

Torres de cultivo de Groots / Júlia Cussó Melero

Lo que empezó como una pequeña foodtech de agricultura vertical en Ripollet, abasteciendo a restaurantes de la zona, ha terminado conquistando grandes superficies comerciales como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés. Hoy en día Groots opera desde Martorell y se ha convertido en una empresa catalana capaz de levantar por sí misma entre 4 y 5 millones de euros de financiación, tanto de fondos privados como públicos, para invertir en tecnología e infraestructura.

Detrás del proyecto hay tres amigos de la infancia: Joaquim Bas, ingeniero químico; Carlos Gómez, ingeniero civil; y Alessandro Calcagno, graduado en Administración y Dirección de Empresas. En diciembre de 2018 decidieron emprender con el objetivo de convertir un sueño compartido en un negocio: buscar nuevas formas de producir alimentos y sortear los desafíos que el cambio climático ya estaba imponiendo a la agricultura tradicional.

Joaquim Bas, Carlos Gómez y Alessandro Calcagno / Júlia Cussó Melero

La 'foodtech' se centra en cultivar hierbas aromáticas como la albahaca, el cebollino, la menta y el cilantro, entre otros condimentos con una demanda creciente por parte de los hogares. Son especies que, a día de hoy, el campo no puede producir de forma estable durante todo el año por las condiciones climatológicas a las que está sometido.

Una idea sostenible y con proyección

En España, el sector de la agricultura siempre ha sido la punta de lanza del sector primario. La renta agraria española creció en 2025 hasta los 40.000 millones de euros aproximadamente, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero el cambio climático, traducido en altas temperaturas, fuertes lluvias o largos periodos de sequía, ha provocado que el campo se enfrente a más incertidumbre.

En sus inicios, los socios apostaron por el desarrollo de una tecnología propia y una estrategia de autofinanciación, evitando las grandes rondas de inversión que suelen caracterizar al sector tecnológico. Tras años de pruebas, errores y mejoras continuas, acabaron diseñando y prototipando mediante impresoras 3D un sistema de cultivo propio que hoy constituye la base de su modelo productivo.

Trabajadora de Groots distribuyendo cada planta en las torres de cultivo / Júlia Cussó Melero

Este combina tres elementos clave. El primero es la hidroponía, una técnica de cultivo sin tierra que gracias a un sistema de doble recirculación de agua permite ahorrar hasta un 95%. Esto reduce la aparición de plagas, evitando así el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. El segundo es la optimización de espacio mediante torres de cuatro metros, factor que permite rentabilizar mejor el espacio disponible y producir más cerca de los núcleos urbanos, con una reducción de las necesidades de transporte y su huella ambiental. Y, por último, el entorno controlado, un sistema automatizado que monitoriza variables como la luz, la temperatura, niveles de CO2, humedad, emisiones del espectro de luces LED o los nutrientes para garantizar unas condiciones óptimas de crecimiento.

Pese a la reticencia fundacional, durante el verano de 2019, cuando ya ocupaban una nave de 400 m2 en Barberà del Vallès, se abrieron a estudiar fórmulas para inyectar capital externo para poder dar el salto al sector industrial y tecnológico que necesitaban. La inversión de un grupo de business angels, entre otras palancas financieras, los catapultó a otra división. En dos años, una vez superada la crisis de la Covid-19, ha habían mudado a una nave de 3.000 m2 en Martorell, mejorando tanto su capacidad de producción como de envasado.

Joaquim Bas, cofundador de Groots, destaca que la paciencia, la confianza y el tiempo fueron clave para el crecimiento de la empresa, aunque reconoce que han tenido la suerte de tener unos buenos inversores durante todo el camino, y que aún los siguen teniendo.

Actualmente, el corazón operativo de Groots es una sala de 700 m2 destinada exclusivamente al cultivo y dividida en tres áreas: la de germinación, la de vivero y la fase final en las torres.

100.000 plantas al mes

Ganarse la confianza de los comerciales de las grandes cadenas y adaptarse a su logística no fue fácil, pero poco a poco Groots ha logrado entrar en la gran distribución alimentaria. Su principal baza ha sido una oferta de producto de proximidad y de calidad dotada de plena garantía de suministro durante todo el año, que complementa la agricultura tradicional. En el caso de la albahaca, por ejemplo, producen más de 100.000 plantas al mes.

Conjunto de cultivos de Groots / Júlia Cussó Melero

Otro reto destacado ha sido el consumo de energía. Los albores de la agricultura vertical se vieron lastrados por un gasto de electricidad y agua muy alto, pero, con los años, ha domesticado este desafío. La reutilización del agua y la instalación de placas solares en el tejado de la fábrica recortó la factura de la luz de Groots más de un 50%. Gracias a estos factores, sumados a una tarifa eléctrica fija y a un espectro cerrado de luces LED que mejoró la eficiencia del cultivo, los costes energéticos se volvieron mínimos.

A día de hoy, según datos de junio de 2026 proporcionados por el agente de IA de la propia empresa, la energía apenas representa el 16% de su estructura de costes. Por otra parte, la tecnología -mantenimiento, sistema de software, etc.- supone alrededor del 11%, mientras que el gasto en personal es de aproximadamente el 38% del total. Estas tres partidas representan el 65% de los costes actuales de Groots. El 35% restante corresponde a materia prima, como semillas y nutrientes, envases e instalaciones, entre otros.

Bas subraya además la gran satisfacción de la empresa con su programa de inserción laboral, en colaboración con la Fundación Prat Comú. Juntos han ayudado a incorporar al mundo laboral a más de 50 personas. Actualmente, más del 60% de la plantilla de la empresa está formada por personas en riesgo de exclusión social procedentes de la fundación, es decir, 34 de los 61 trabajadores. Durante un periodo máximo de tres años, la compañía se encarga de formarlos en los conocimientos más innovadores en tecnología de cultivo, permitiéndoles adquirir una experiencia clave para que, en un futuro próximo, puedan buscar empleo en este segmento emergente.

Sala de envasado de Groots / Júlia Cussó Melero

Los tres socios dedican gran parte de su tiempo a potenciar el papel de la inteligencia artificial (IA) en Groots. “Nos permite tener un cerebro que lo controla todo y automatiza tareas que antes eran más manuales”, argumenta Bas. La IA gestiona desde la entrada de un pedido por correo y la generación del albarán, hasta el análisis de la eficiencia interna. Pero su mayor impacto se da en la producción: optimiza el rendimiento y crecimiento de las plantas al ajustar las horas de exposición a la luz LED y la temperatura, además de controlar ciertas partes del proceso de envasado.

La ‘foodtech’ se encuentra en fase de crecimiento y expansión y prevé abrir nuevas instalaciones. Su objetivo a corto plazo es cerrar el 2026 con una facturación de 5 millones de euros. A medio y largo plazo, ambiciona llegar a los supermercados de toda la península y dar un salto cualitativo con muchas implicaciones: adaptar el cultivo vertical para producir a gran escala nuevas especies, en especial fruta. Toda una revolución que ya está a la vuelta de la esquina.