Endesa refuerza la red eléctrica de Barcelona con una inversión récord de 62 millones

Endesa destinará 62 millones de euros a la red de distribución eléctrica de Barcelona en 2026, lo que supone un incremento del 15,5% respecto al año anterior y refuerza su apuesta por la mejora y modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad. El plan prevé alrededor de 250 actuaciones centradas en la renovación, ampliación y digitalización de la red, con el objetivo de responder al aumento de la demanda y avanzar en la transición energética.

Durante una presentación de este 22 de junio, el responsable de la Unidad Territorial de Barcelona de Endesa, Marcos Lalueza, ha destacado que el crecimiento de la inversión responde a una estrategia sostenida en el tiempo. "Desde 2020 hasta 2026 hemos doblado nuestra inversión", ha señalado, al recordar que la compañía ha pasado de invertir 37 millones de euros anuales a superar los 62 millones previstos para el próximo ejercicio.

Lalueza ha explicado que el reto ya no consiste únicamente en mantener la red en buen estado, sino en adaptarla a una transformación energética que ya está en marcha. El aumento del vehículo eléctrico, la electrificación de procesos industriales, el autoconsumo o la sustitución progresiva de sistemas de calefacción por bombas de calor obligan a disponer de una infraestructura con mayor capacidad. "La ciudad crece y se transforma, y nosotros debemos ser capaces de acompañar ese crecimiento como un servicio esencial para la ciudadanía", ha afirmado.

Por ello, la inversión se apoya en tres grandes ejes: la renovación de las infraestructuras para mejorar la fiabilidad del suministro; la ampliación de la capacidad de la red para atender nuevos consumos; y la digitalización y automatización de la red mediante el telecontrol y la sensorización de los centros de transformación para permitir una gestión más inteligente y una respuesta más rápida ante incidencias.

Casi 250 actuaciones en todos los distritos

El denominado Pla de Ciutat, coordinado con el Ayuntamiento de Barcelona, contempla un total de 248 actuaciones sobre las redes de baja y media tensión, 31 de ellas incluidas dentro del Pla Endreça municipal. Además, se instalarán más de 41 kilómetros de nuevas líneas eléctricas.

La mayor parte de la inversión se concentrará en la red de media tensión, considerada la columna vertebral del sistema de distribución. Endesa prevé desplegar más de 34 kilómetros de nuevas líneas y renovar 502 centros de transformación mediante 114 actuaciones. En paralelo, se llevarán a cabo otras 134 intervenciones en la red de baja tensión, la más cercana a los consumidores.

Las mejoras se repartirán entre los diez distritos de Barcelona, aunque tendrán una especial incidencia en Sant Martí, Nou Barris, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, donde la compañía ha detectado mayores necesidades de refuerzo.

Una red más inteligente

La apuesta inversora también se traduce en un avance significativo en la digitalización de la red, un ámbito que ya forma parte de la estrategia de modernización de la compañía. En este sentido, Lalueza ha destacado que "la automatización permite reducir los tiempos de respuesta ante incidencias y minimizar el número de clientes afectados". A finales de 2026, Barcelona contará con 2.867 centros de transformación telecontrolados, lo que representa el 42% del total. Estos dispositivos permiten maniobrar la red a distancia desde el centro de control de la compañía, localizar averías con mayor rapidez y restablecer el suministro por vías alternativas siempre que sea posible. Según Endesa, esta tecnología puede reducir hasta un 20% el tiempo que los usuarios permanecen sin servicio.

La empresa también continuará ampliando la sensorización de la red. A finales del próximo año habrá 1.298 centros equipados con sensores capaces de enviar información en tiempo real sobre el estado de las instalaciones, lo que facilita detectar anomalías antes de que provoquen incidencias.

Prepararse para los picos de demanda

Una parte importante de las actuaciones busca anticiparse a los meses de verano, cuando el uso masivo de aparatos de aire acondicionado dispara el consumo eléctrico.

Lalueza ha explicado que "reforzar la infraestructura permite afrontar con mayores garantías esos picos de demanda", aunque ha recordado que muchas interrupciones del suministro que se producen durante las olas de calor tienen su origen en las instalaciones interiores de los propios edificios o viviendas, cuando se supera la potencia contratada o la capacidad de las instalaciones particulares.

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Más allá de las inversiones previstas para 2026, Endesa considera que el desarrollo de la red dependerá también de los cambios regulatorios. La compañía sostiene que será necesario ampliar el límite de inversión reconocido por la normativa y avanzar en la planificación de la red de transporte para poder responder al crecimiento previsto de la demanda eléctrica. "Las inversiones que hacemos hoy son las que permitirán disponer mañana de una red preparada para afrontar los retos de la transición energética", ha concluido Lalueza.