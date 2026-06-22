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Verbena

Dónde comprar petardos en Barcelona por Sant Joan 2026: mapa oficial con los 97 puntos de venta

Consulta el listado, distrito a distrito, para saber dónde comprar para la verbena de este martes

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Caseta de venta de petardos por Sant Joan en Barcelona

Caseta de venta de petardos por Sant Joan en Barcelona / Manu Mitru / EPC

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El Periódico

El Periódico

Barcelona
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Barcelona ya tiene instalados en las calles los puntos de venta de petardos para la verbena de Sant Joan 2026, una de las fiestas más esperadas del verano. El ayuntamiento ha publicado el listado completo de ubicaciones repartidas por los diez distritos de la ciudad, con un total de 97 puestos autorizados.

A continuación, detallamos todas las ubicacioens y mapa de todos los puestos, distrito a distrito.

Mapa de visualización de puntos de venta.

Ciutat Vella

  • Av. Litoral, 12-14 (parc de les Cascades)

Eixample

  • Pg. Lluís Companys, 23
  • Pg. Sant Joan, 104
  • Av. Diagonal, 278

Sants-Montjuïc

  • Rbla. Badal, 75
  • Rbla. Badal, 167
  • Rbla. Brasil, 61
  • Pl. Centre, 6
  • C. Foc, 65
  • C. Joan Güell, 75
  • C. Mare de Déu del Port, 375-377
  • Gran Via de les Corts Catalanes, 188
  • C. Nicaragua, 37
  • Av. Paral·lel, 45
  • Pg. de Sant Antoni, 41-45
  • C. Tarragona, 131

Les Corts

  • C. Entença, 211
  • Gran Via de Carles III, 41-43
  • C. Joan d'Alòs, 47
  • Avinguda Manuel Azaña, 1-3
  • C. Numància, 100-110
  • C. Numància, 170
  • Plaça de Pius XII

Sarrià-Sant Gervasi

  • Avinguda Pau Casals, 2
  • Rda. General Mitre, 49-51
  • Rda. General Mitre, 261
  • Plaça Calvo, 1
  • C. Doctor Fleming, 5-7
  • Passeig Bonanova, 100-102
  • Plaça Ferran Casablancas, 1
  • C. Cardenal Vives i Tutó, 18
  • Passeig Sant Joan Bosco, 1-39
  • Avinguda Diagonal, 614

Gràcia

  • C. Esteve Terrades, 2
  • Pl. Lesseps, 4
  • Pg. Sant Joan, 154
  • Pg. Sant Joan, 196
  • Travessera de Dalt, 125
  • Rda. Guinardó, 10
  • C. Sant Lluís, 103
  • Pg. Gràcia, 112 (Jardinets de Gràcia)

Horta-Guinardó

  • C. Lepant, 410-414
  • Av. Mare de Déu de Montserrat, 156
  • Av. Estatut de Catalunya, 39
  • Rda. Guinardó, 35
  • Rda. Guinardó, 111
  • Rambla Carmel, 71
  • C. Granja Vella, 2
  • C. Beatriu, 1-21
  • C. Coll i Alentorn, 9
  • C. Porto, 29-37
  • Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30

Nou Barris

  • Passeig Fabra i Puig, 447
  • Passeig Fabra i Puig, 262
  • Via Júlia, 105
  • Av. dels Quinze, 40
  • Pl. República, 9
  • Av. Rio de Janeiro, 2
  • Av. Rio de Janeiro, 61
  • Av. Rio de Janeiro, 83-89
  • Av. Rio de Janeiro, 111-115
  • Pl. Treballadores i Treballadors Harry Walker, 1
  • Pg. Urrutia, 86
  • Pl. Virrei Amat, 3
  • C. Costa i Cuixart, 24
  • C. Montsant, 18
  • C. Ramon Albí, 77
  • Pl. Sóller, 1
  • Pl. Garrigó, 21-23

Sant Andreu

  • Pg. Potosí, 1
  • Pg. Enric Sanchis, 4
  • Via Favència, 419-441
  • C. Garcilaso, 56
  • C. Garcilaso, 77-103
  • C. Gran de la Sagrera, 15
  • C. Gran de la Sagrera, 58
  • Pl. Mossèn Clapés
  • C. Rovira i Virgili, 3-15
  • C. Sao Paulo, 18-34
  • Pg. Torras i Bages, 89
  • Pl. Assemblea de Catalunya
  • C. Juan de Garay, 2-10

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Sant Martí

  • C. Bilbao, 12-14
  • C. Clot, 126-128
  • Av. Diagonal, 82
  • Av. Diagonal, 144
  • C. Lope de Vega, 258-280
  • Av. Meridiana, 54
  • C. Marina, 78
  • C. Pont del Treball Digne, 15
  • Rbla. Prim, 96
  • Rbla. Prim, 159
  • Rbla. Prim, 256
  • Pl. Eduard Torroja X
  • Rbla. Guipúscoa, 103-105 X
  • Pl. Palmera de Sant Martí X
  • Rbla. Poblenou, 160-181 X

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