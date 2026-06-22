Detienen a un hombre por robar contadores de agua en bloques de pisos en Viladecans

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Gavà detuvieron, el pasado 16 de junio, a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en Viladecans (Baix Llobregat). En un comunicado, la policía catalana señala que el arresto se produjo en el marco de un dispositivo específico establecido por la Unidad de Investigación para combatir los robos de contadores de agua en bloques de pisos del municipio.

El texto de los Mossos dice que los investigadores "seguían discretamente" a un hombre que, presuntamente, se hacía pasar por operario para acceder a los edificios y sustraer a los contadores para venderlos posteriormente en centros de reciclaje. Sobre las 10 horas de la mañana del martes 16 de junio los agentes detectaron a un hombre que coincidía plenamente con la descripción física aportada en varias denuncias relacionadas con esta tipología delictiva. Los investigadores le siguieron discretamente mientras intentaba acceder a distintas comunidades de vecinos hasta que, finalmente, logró entrar en un edificio.

Pocos minutos después, los policías accedieron al inmueble y encontraron a ese mismo hombre en el interior de la cámara de contadores de agua, de la que había forzado la cerradura. "Los agentes pudieron comprobar cómo el arrestado estaba desmontando uno de los contadores y al cachearlo, le encontraron varias herramientas que evidenciarían sus intenciones, entre ellas unas tenazas de pico de loro, un destornillador, una llave universal de cámaras de contadores y un pegamento instantáneo", dice la policía catalana.

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Las gestiones efectuadas por los agentes también permitieron acreditar que la puerta de la cámara de contadores se encontraba en perfecto estado antes de la entrada del hombre, por lo que quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. El detenido, que acumula 13 antecedentes policiales, cuatro de ellos por la misma tipología delictiva, pasó a disposición del Juzgado de Guardia de Gavà.