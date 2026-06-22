Desarticulado un narcopiso en el barrio de La Florida de L'Hospitalet

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Unidad de Información Fénix del Cuerpo de Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), han desarticulado un punto de venta de drogas, en el marco de una investigación contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el barrio de La Florida de esta localidad.

Así, tras las pesquisas realizadas, la policía efectuó la entrada y registro en el domicilio dando como resultado la detención de uno de los investigados por el delito de tráfico de drogas, dedicándose a la venta de cocaína, ketamina, éxtasis, marihuana y MDMA; "las cuales son muy adictivas y causan un grave daño a la salud del consumidor", recuerda la Policía Nacional en un comunicado.

En el registro realizado, los agentes han intervenido casi ocho kilos de sustancias estupefacientes, básculas de pesaje y un 'kit' para determinar la calidad del oro destinado a la recaptación de otros efectos. Además, en el marco del mismo operativo, también se han incautado dos armas blancas de gran dimensión; así como cuatro armas de fuego cortas simuladas. También se han intervenido dos cananas con un total de 43 cartuchos de armas largas.

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"La lucha contra el tráfico de drogas y el menudeo en nuestros barrios sigue dando resultados gracias al trabajo coordinado entre cuerpos policiales", sostiene la Guardia Urbana en una publicación en redes sociales.