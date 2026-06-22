David Prat asume la dirección del metro de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorporado a David Prat como director de la Red de Metro. Prat toma el relevo de Òscar Playà, que en enero fue nombrado consejero delegado de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya. El cargo de director de metro en TMB se mantenía desde entonces sin titular.

David Prat (Vallcebre, 1973) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y graduado en Ingeniería de Tecnologías Aeroespaciales. Desde 2022 era director general de Infraestructuras de Movilidad en la conselleria de Territori, cargo en el que ha impulsado proyectos de planificación, conservación y modernización de las redes viarias y ferroviarias catalanas.

Conocedor del metro

Aunque a nivel interno el nombramiento ya era conocido desde hacía unas semanas, no ha sido hasta este lunes que Transports Metropolitans de Barcelona ha comunicado oficialmente el nuevo cargo. Prat ha visitado el Centro de Control de Metro y la estación de La Sagrera, acompañado por la presidenta de TMB, Laia Bonet, y el consejero delegado de TMB, Xavier Flores.

El nuevo director del Metro de Barcelona no solo conoce muy bien el funcionamiento de la administración, sino también el desarrollo de los proyectos relacionados con el suburbano. Como subdirector general de Planificación y Proyectos, había trabajado en el impulso de la línea L9, así como las prolongaciones de FGC a Sabadell y Terrassa, además de otras infraestructuras viarias.

De nuevo con Flores

En el sector privado, también participó en la redacción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la línea L5 del metro en el tramo Horta–Vall d’Hebron, destaca TMB en un comunicado.

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El actual responsable de metro reportará al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, con quien ya trabajó en la Generalitat: Flores ocupaba la dirección de Infraestructuras teniendo a Prat en su equipo. El nuevo director del metro también ha sido subdirector general de Programación y Ejecución y jefe del Servicio de Movilidad en Terres de l'Ebre, desde donde impulsó el TramCamp.