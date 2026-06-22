Cuatro desalojos se suman a los tres iniciales del macrodesahucio de La Mina

El Consorci de la Mina ha ejecutado otros cuatro desalojos en los Blocs de la Rambla, después de los tres que se realizaron el pasado jueves. De estos, sin embargo, ya hay dos que vuelven a estar ocupados. Uno de ellos se ocupó el mismo jueves y el otro sábado, y eso pese a los dispositivos policiales en el barrio para evitarlo.

Los vecinos han explicado que la "desesperación" les lleva a ello y alertan de que harán lo mismo con los nuevos desalojos porque no tienen a dónde ir. Estas primeras actuaciones se concentran en el número 58 de la Rambla de la Mina, donde la finca ya no tiene puerta de acceso porque quedó derrumbada. Después de que el jueves la operación se produjera en un ambiente de enfrentamientos, este lunes la situación ha sido menos tensa.

Una de las vecinas que ha vuelto a ocupar el piso donde vivía, y de donde la desalojaron el pasado jueves, es Samira, que tiene claro que esta es la única alternativa que les queda para poder tener un techo: "Vamos a por todas. Cada día que hagan esto, al día siguiente volveremos a abrir los pisos". Antonio, por su parte, es uno de los vecinos que ha dejado la casa que ha ocupado en los últimos años este mismo lunes. Explica que justo el viernes le reconocieron la situación de vulnerabilidad, pero que no ha habido tiempo para negociar un aplazamiento.

Los obstáculos burocráticos, explican los vecinos, hace que la "tensión" crezca en el barrio, aunque muchos tienen asumido ya que se ha iniciado un bucle de desalojos y nuevas ocupaciones que no ve su final a corto plazo. Entretanto, dicen, intentarán "dialogar" con las administraciones para que escuchen sus peticiones.

Desde el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs entienden que la "frustración" lleva a los vecinos a "luchar" por la que consideran su casa, pese a ser conscientes de que incurren en un delito. En este sentido, el colectivo volvió a criticar la "militarización" del barrio. Marta López, portavoz del Sindicat, ha lamentado que se esté dando una "solución policial a un problema social" y alerta de las consecuencias de orden público que esto puede acarrear a un barrio como La Mina, ya con problemas estructurales de este tipo.

La indignación hasta la puerta del Ayuntamiento

Tras consumarse los desalojos de este jueves, un grupo de vecinos de La Mina han trasladado su indignación hasta las puertas del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. La protesta se ha desarrollado sin notables incidentes, más allá de algún enfrentamiento verbal con los agentes de la Guardia Urbana que custodian el edificio consistorial. Los vecinos han permanecido allí poco más de una hora antes de volver hacia La Mina, además de mantener cortada la calle de Ricart, a la altura de la plaza de la Vila.

Ola de desalojos en el calendario

Aparte de los cuatro pisos de este lunes y de los tres del pasado jueves, están previstos más desalojos el 25 y 29 de junio, y el 2 y 13 de julio. En la finca situada en el número 58 de la rambla de La Mina están ocupados 14 de los 16 pisos existentes. Los dos que no lo están son de propietarios que llegaron en el 2010 procedentes del blog Venus.

Noticias relacionadas

Esta actuación pretende recuperar unos pisos públicos ocupados desde 2017 y que el Consorcio de la Mina quiere recuperar para realojar a vecinos del bloque Venus, pendiente de derribo en 2028. Desde el inicio del conflicto, el Consorci de La Mina ha asegurado que en la mayoría de casos no se trata de familias vulnerables a las que poder ofrecer una alternativa: "No son casos en seguimiento". Quienes sí lo sean, se ha insistido, recibirán la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.