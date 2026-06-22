Barcelona viaja a China con 16 empresas catalanas para atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de negocio

El Ayuntamiento de Barcelona y la Cambra del Comerç de Barcelona han emprendido esta semana un viaje institucional y empresarial en Shanghái, en China. Enmarcado en el programa Barcelona Business Bridge, buscan tender puentes económicos, facilitando a las empresas catalanas establecer redes de contactos, identificar oportunidades de negocio y encontrar distribuidores, socios o clientes en mercados estratégicos globales.

Del 21 al 24 de junio, los tenientes de alcaldía Raquel Gil y Jordi Vall despliegan una agenda de visitas y contactos institucionales y económicos en la ciudad china, sede del primer puerto mundial en volumen de contenedores y metrópolis que lidera el país y quinta del mundo en Producto Interior Bruto (PIB), además de concentrar el mayor número de inversiones internacionales, sedes regionales de empresas multinacionales y centros de I+D. En la misión participan una delegación de 16 empresas y 'startups catalanas' entre las que se hallan Banc Sabadell, Roca, Grifols, Roka Furadada, Ficosa o FI Group.

Entre otros, participarán en el Mobile World Congress Shanghái, visitarán el Huawei Shanghái Research Center, Zhangjiang Science City y el mercado Pushang Jinde; se encontrarán para realizar labores de 'networking' y captación de inversiones con China Construction Bank, el China Council for the Promotion of International Trade Shanghai y se reunirán con los ayuntamientos y con la comunidad empresarial de las dos ciudades chinas.

La misión cuentan con la colaboración d’ACCIÓ, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat de Cataluya; la Fundació Mobile World Capital Barcelona; el Port de Barcelona, la infraestructura de transporte marítimo, logística y servicios más importante de Catalunya y uno de los 'hubs' logísticos y de cruceros más relevantes de Europa; Turisme de Barcelona, el consorcio oficial encargado de promover y gestionar la ciudad como destinación turística internacional; y el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA), un órgano institucional, cuya función principal es promover, captar y consolidar nuevas rutas intercontinentales a lo largo del radio desde el Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Captar inversiones de alto valor para Barcelona

El acto principal de promoción económica y el motivo de este viaje tendrá lugar este lunes 22 de junio. Organizado por una de las principales entidades financieras del país, China Construction Bank, Raquel Gil, junto con la Cambra del Comerç y las 16 empresas catalanas, presentarán los principales activos de la ciudad y pondrán valor los proyectos transformadores y sectores estratégicos, con la voluntad de captar inversiones de alto valor añadido para la ciudad y el territorio.

En los próximos días, las labores de la tenienta Gil se centrará en tres ejes clave: atraer inversiones mediante una reunión con el consejo empresarial CCPIT Shanghái; potenciar la conectividad aérea en una reunión con China Eastern Airlines (aerolínea que opera la ruta directa entre ambas ciudades desde la tarde de 2025); y reforzar la sostenibilidad marítima e institucional en su última jornada, que incluirá un encuentro oficial con el Ayuntamiento de Shanghái y la promoción de un corredor verde y digital entre ambos puertos para descarbonizar el transporte de mercancías. En cambio, el teniente Valls se trasladará a Shanghái para visitar el centro de I+D de Huawei y participar en el Mobile World Congress (MWC) de Shanghái. Intervendrá en actos como Barcelona-Catalonia Business Talks, un evento que organiza el ayuntamiento de Barcelona con ACCIÓ. Y en el Digital Leaders Program para promocionar Barcelona como referente de innovación, tecnología y digitalización.

La misión empresarial barcelonesa encuentra un precedente en una primera edición que tuvo lugar en Guadalajara y Ciudad de México en noviembre de 2025, siendo ésta de Shanghai la segunda edición. Coincide con los 25 años del hermanamiento de la ciudad de Barcelona con Shanghai, que tuvo lugar en 2001, y que ha evolucionado de la diplomacia de cortesía a una "asociación económica sólida con cientos de empresas que operan en ambos mercados, un corredor marítimo digital entre los puertos de ambas ciudades y la invitación las Fiestas de la Mercè", indica el Ayuntamiento de Barcelona.

La ciudad de Barcelona tenía en 2001 una población china de cerca de 2.300 personas, mientras que ahora está en torno a 22.300, y cuenta con entre dos y tres conexiones directas diarias por avión a Shanghai. En 2024 se cerró con 1.829 millones de euros en exportaciones catalanas, 13.829 millones de euros en importaciones y 1.252 empresas exportadoras regulares.

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Catalunya recibe el 14,6% de toda la inversión china en España, unos 177,6 millones de euros, e invierte 1.808 millones de euros, lo que representa que Catalunya aporta el 89% de toda la inversión española en China, y cuenta con 165 empresas matriz catalanas instaladas en el país asiático, 80 empresas matriz y otras 114 filiales.