Barcelona superará los 500 refugios climáticos este verano con la incorporación de comercios y locales privados

Este verano las temperaturas no prevén dar tregua, y Barcelona se está preparando: el Ayuntamiento ha activado más de 500 espacios señalizados como refugios climáticos, un centenar más que el año pasado. Se trata de lugares que ofrecen un lugar donde sentarse, descansar y disponer de agua y abanicos de cartón.

El Ayuntamiento ha explicado que está más que corroborado que los picos de calor tienen un impacto directo con el incremento de ingresos hospitalarios y el deterioro de la salud de personas mayores o con enfermedades crónicas en la ciudad. El objetivo prioritario del despliegue de los refugios climáticos, que se han activado esta semana hasta el 15 de septiembre, es "ganar capilaridad" en toda la trama urbana para que nadie quede desprotegido ante las olas de calor.

Para lograrlo, el consistorio está incorporando a la red de refugios climáticos también a establecimientos privados, a los que llama microrefugios. Por ahora ya se han sumado unos 60 entre farmacias, comercios de barrio, universidades y museos, entre ellos el Frederic Marés, que se incorpora este verano. Gracias a esta ampliación, el 99% de los barceloneses dispondrá de un refugio climático a menos de 10 minutos a pie de su hogar durante los días laborables, ha destacado la primera teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet.

Mapa de la red de refugios climáticos de Barcelona.

Domingos por la tarde

La red de refugios climáticos se empezó a configurar hace seis años mediante la incorporación de equipamientos públicos, que cierran los días festivos. Detectado el problema, una de las principales novedades de esta campaña es la mejora de la cobertura incluso los domingos por la tarde del mes de agosto. La nueva red de puntos disponibles, muy heterogénea, permite que hasta el 92% de la ciudadanía cuente también los domingos de agosto con un lugar fresco al que acudir a menos de esos 10 minutos de casa. El mapa de refugios climáticos incluye en los barrios alguna heladería, pescadería y hasta un room scape, negocios que se han ofrecido de forma desinteresada a brindar una zona de descanso al barcelonés que lo requiera.

Refugio climático en el mercado del Ninot. / Jordi Cotrina

Bibliotecas abiertas

Además, en agosto volverán a abrir cinco bibliotecas más que habitualmente estaban cerradas, y que este año incorporarán actividades culturales. Se trata de la Francesca Bonnemaison, les Roquetes, Sant Pau, Zona Nord y Trinitat Vella.

La ciudad ha duplicado además este verano los lugares con juegos de agua infantiles. También está implementando una estrategia de sombras —con nuevos puntos destacados como el previsto en el Moll de la Fusta— y la señalización de las zonas más frescas dentro de los parques urbanos.

Impacto directo en la salud

La presentación de los nuevos refugios climáticos ha puesto el foco en la necesidad de mitigar los efectos del calor en el organismo. La concejal de Salud, Marta Villanueva, ha destacado especialmente el incremento de ingresos hospitalarios en la ciudad coincidiendo con las altas temperaturas especialmente de personas con patologías crónicas como la diabetes, las afecciones renales y las cardiovasculares.

"El impacto del calor en la salud afecta a todo el mundo: dificulta el descanso e incrementa la irritabilidad. Sin embargo, en la gente mayor y las personas con enfermedades crónicas tiene un impacto severo, también en los niños", ha advertido Villanueva.

"Estar al aire libre nos conecta con la naturaleza y las relaciones sociales; los refugios climáticos también cumplen una función esencial de relación social", ha explicado la concejal de Salud, Marta Villanueva.

La responsable de Salud ha insistido en la importancia de la prevención activa: hidratarse y beber agua a menudo sin esperar a tener sed, el primer indicio de deshidratación, además de evitar las horas centrales de sol y utilizar crema protectora. Cuando el consistorio active las fases de alerta por calor, los servicios de teleasistencia realizarán más de 120.000 llamadas telefónicas de seguimiento a personas vulnerables para recordarles los consejos básicos de salud, evaluar su estado y orientarles si necesitan un refugio climático. Villanueva ha destacado además la vertiente social de la red de refugios climáticos, que pueden evitar el aislamiento de muchas personas en verano: "Estar al aire libre nos conecta con la naturaleza y las relaciones sociales; los refugios climáticos también cumplen una función esencial de relación social".

Para asegurar que la campaña sea efectiva, se ha reforzado el equipo de agentes a pie de calle que se incorporaron el año pasado. Su misión es doble: por un lado, garantizar que la información llegue de forma directa especialmente a las personas mayores. Por otro, invitar a los comercios a que se sumen a la red de microrrefugios disponibles para la población.