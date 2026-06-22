Transición democrática
Bombardeo de poemas lanzados en helicóptero sobre Barcelona: así se ha vivido
La acción rememora los ataques aéreos sobre la ciudad durante la Guerra Civil
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La Transición española comenzó hace más 50 años tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975. El proceso político culminó con las primeras elecciones democráticas en 1977 y la aprobación de la Constitución de 1978, y con Adolfo Suárez como el primer presidente del país de la etapa democrática.
Bajo ese prisma, el colectivo chileno Casagrande ha querido conmemorar la celebración de los 50 años de 'España en libertad', una campaña institucional impulsada por el Gobierno. Este colectivo, fundado en 1996, es famoso internacionalmente por su proyecto de intervención urbana, al que llaman el 'Bombardeo de Poemas'.
Lluvia de poemas en la Catedral
El grupo utiliza el arte, la literatura y la 'performance' para resignificar la memoria histórica de ciudades de todo el mundo que han sido objetivo de bombardeos aéreos en el pasado. Su primera acción se llevó a cabo en Chile, donde hubo un bombardeo en el Palacio de la Moneda durante el golpe de Estado de 1973.
Este sábado 20, Barcelona ha sido la décima ciudad que ha acogido este 'Bombardeo de Poemas': se han lanzado desde un helicóptero poemas impresos en marcapáginas. Esta acción se ha llevado a cabo en el barrio Gótico, concretamente en la Plaza Nova y el entorno de la Catedral, ya que este espacio forma parte de uno de los sectores de la ciudad más castigados por los bombardeos de la Guerra Civil.
Mirada hacia el pasado
Entre el 13 de febrero de 1937 y el 25 de enero de 1939, Barcelona recibió 1.903 impactos y más de un millón de kilos de bombas que provocaron más de 2.700 muertos y 7.000 heridos, según datos del Ayuntamiento de Barcelona.
Las zonas de Corríbia y del Bou de la Plaza Nova quedaron profundamente destruidas y el 30 de enero de 1938 se produjo "uno de los episodios más trágicos para este entorno": un bombardeo continuado durante más de dos horas sobre el centro de la ciudad, donde murieron 42 personas, de las cuales 20 eran niños.
Poesía catalana y chilena
El helicóptero ha lanzado 100.000 poemas en catalán y castellano de un centenar de poetas -50 catalanes y 50 chilenos- que reflexionan sobre la libertad, la memoria y sus consecuencias. Entre los poetas catalanes que han formado parte de esta conmemoración se encuentran algunos como Enric Casasses, Antònia Vicens, Ponç Pons, Àngels Gregori, Mireia Calafell, Joan Navarro o Vicenç Altaió.
"La acción invita a la ciudadanía a mirar de nuevo el cielo, pero desde una nueva perspectiva: ya no como un lugar de peligro, sino como un espacio de encuentro, lectura y reflexión compartida", concluye el consistorio.
El proyecto tiene una dimensión internacional: ya ha celebrado sobre nueve ciudades de todo el mundo que también han sufrido de violencia política. El colectivo Casagrande ha bombardeado con poemas ciudades como Rotterdam (Países Bajos), Dubrovnik (Croacia), Berlín (Alemania), Londres (Reino Unido), Milán (Italia), Madrid, Varsovia (Polonia) o Guernica, en el País Vasco.
Fuentes
- Principales hitos de la transición Española 1975/1982 (Fundación Transición Española).
- España en libertad. 50 años (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática).
- Bombardeo de Poemas, una acción artística que transforma la memoria en experiencia colectiva (Ayuntamiento de Barcelona).
- Bombardeo de Poemas sobre Barcelona (Colectivo Casagrande).
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