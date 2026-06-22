Barcelona incrementa en 21 hectáreas sus zonas verdes regadas con agua freática

El Ayuntamiento de Barcelona ha finalizado las obras de ampliación de su red de agua freática, un proyecto estratégico que tiene como objetivo incrementar los recursos hídricos alternativos de la ciudad y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y resiliente frente a episodios de sequía. La actuación, que busca incrementar la obtención de agua del subsuelo, ha supuesto una inversión total de 22,8 millones de euros en el marco del Pla Endreça y se integra dentro de las líneas del Pla Clima y del PLARHAB, el programa municipal para la gestión de recursos hídricos alternativos.

Con esta ampliación, Barcelona incrementará en 21 hectáreas la superficie de zonas verdes regadas con agua freática, hasta alcanzar un total de 186 hectáreas. Según las previsiones municipales, la mejora del sistema permitirá aumentar en un 20% la disponibilidad de este recurso, destinado principalmente al riego de parques y jardines, la limpieza de calles y alcantarillado, así como a fuentes ornamentales.

El conjunto de actuaciones permite incorporar unos 50.000 metros cúbicos adicionales de agua al año, lo que equivale a un volumen cercano a 60 piscinas olímpicas, y contribuirá a reducir el uso de agua potable en servicios municipales. El proyecto forma parte del Pla Resiliència, la estrategia municipal para preparar la ciudad ante los efectos del cambio climático, como sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar o pérdida de biodiversidad.

El uso de aguas subterráneas permite reducir la presión sobre el agua potable, garantizar la conservación de los caudales ecológicos y mantener el riego de los espacios verdes incluso en periodos de escasez, consolidando un modelo de gestión más eficiente y sostenible del ciclo del agua.

Montjuïc, pieza clave del sistema

Los últimos trabajos se han centrado en la montaña de Montjuïc, donde se ha completado la construcción de tres nuevos depósitos situados en el Castell de Montjuïc, el Viver de Tres Pins y los jardines de Joan Brossa. Estas actuaciones, con una inversión de 10,9 millones de euros, completan el sistema de ampliación de la red freática en esta zona de la ciudad.

En conjunto, permitirán que Montjuïc alcance un 66% de uso de agua freática, con un reparto previsto del 80% para riego de zonas verdes, un 15% para limpieza viaria y servicios de emergencias, y un 5% para fuentes ornamentales. Además, se han finalizado las conducciones que conectan los nuevos depósitos con el sistema del Poble-sec y con los entornos del Palau Nacional, así como el montaje de las instalaciones interiores.

Un modelo de ciudad más sostenible

Durante la presentación del fin de las obras, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que el conjunto de actuaciones permite aumentar un 20% la capacidad de la red, lo que equivale a unos 60 millones de litros de agua al año. Según ha señalado, este sistema “permite proteger mejor el verde urbano, mejorar el bienestar de la ciudadanía y preservar los recursos hídricos naturales”. Una vez completadas las obras, el sistema entrará ahora en fase de pruebas antes de su puesta en funcionamiento definitiva.

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Paralelamente a las actuaciones en Montjuïc, desde 2024 se han ejecutado obras en otros seis ámbitos de la ciudad con el objetivo de incrementar en 150.000 metros cúbicos anuales el uso de agua freática. Entre las principales intervenciones destacan la conexión del sistema de Can Batlló, la ampliación del sistema del Eixample–Joan Miró, la mejora del abastecimiento en la avenida Diagonal y el carrer del Consell de Cent, así como actuaciones en Alfons el Magnànim y Palau Reial. Todas estas actuaciones están actualmente en fase de pruebas y se prevé que entren en servicio de forma progresiva durante el verano.