El Ayuntamiento de Mollet recibe un premio estatal por sus políticas de protección de los animales

El Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha sido reconocido a nivel estatal por sus políticas de protección animal tras recibir la Placa de Mérito a la Protección Animal en la modalidad de Galardones a las Iniciativas y Buenas Prácticas. El reconocimiento se ha hecho público el pasado viernes en Madrid durante la jornada “Proteger y cuidar: el papel de los Servicios Policiales en la defensa de los animales”, en el marco de los VII Galardones a los Servicios Policiales por la Protección Animal.

El galardón reconoce las políticas y el conjunto de iniciativas que está impulsando el consistorio para proteger los derechos de los animales de compañía y fomentar una tenencia responsable, así como el civismo y la convivencia ciudadana.

Los premios están otorgados por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), con la colaboración, entre otros, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Medidas reconocidas

En esta edición, el jurado ha reconocido al Ayuntamiento de Mollet por iniciativas como la creación, en 2024, de la nueva Ordenanza municipal de tenencia responsable y protección de animales de compañía, adaptada a la Ley de Bienestar Animal, que regula las obligaciones de los propietarios y refuerza la convivencia en la ciudad.También ha valorado las campañas anuales de concienciación y control del cumplimiento de la normativa, que se desarrollan conjuntamente entre la Policía Municipal y los Agentes Cívicos.

Asimismo, se ha tenido en cuenta la aprobación en el Pleno Municipal de la creación de la Unidad Canina de la Policía Municipal, destinada, entre otras funciones, a la prevención, protección y concienciación sobre el bienestar animal.

El jurado también ha destacado el incremento y mejora de las áreas de esparcimiento para perros, así como la gestión, control y mantenimiento de las colonias de gatos ferales del municipio, coordinadas con los servicios de Salud Pública y una asociación autorizada.

Valoración institucional

La concejala de Bienestar Animal de Mollet, Encarna Ortiz Jurado, ha destacado que “es un honor recibir este reconocimiento que pone de manifiesto el compromiso de los vecinos y vecinas de Mollet, que día a día demuestran su implicación para construir una comunidad más respetuosa y comprometida con el bienestar animal, el civismo y la convivencia”.

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Ortiz ha añadido que “este reconocimiento nos recuerda que el camino hacia una sociedad más amable, inclusiva y respetuosa es una labor constante que requiere el trabajo conjunto entre administraciones, asociaciones, profesionales y ciudadanía”.