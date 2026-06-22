VII Galardones a los Servicios Policiales por la Protección Animal
El Ayuntamiento de Mollet recibe un premio estatal por sus políticas de protección de los animales
El consistorio tiene vigente una ordenanza de tenencia responsable y creó una unidad canina para su Policía Municipal
La Policía de Mollet denuncia 368 infracciones por tenencia de perros durante el 2024
Edu Gil
El Ayuntamiento de Mollet del Vallès ha sido reconocido a nivel estatal por sus políticas de protección animal tras recibir la Placa de Mérito a la Protección Animal en la modalidad de Galardones a las Iniciativas y Buenas Prácticas. El reconocimiento se ha hecho público el pasado viernes en Madrid durante la jornada “Proteger y cuidar: el papel de los Servicios Policiales en la defensa de los animales”, en el marco de los VII Galardones a los Servicios Policiales por la Protección Animal.
El galardón reconoce las políticas y el conjunto de iniciativas que está impulsando el consistorio para proteger los derechos de los animales de compañía y fomentar una tenencia responsable, así como el civismo y la convivencia ciudadana.
Los premios están otorgados por la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), con la colaboración, entre otros, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Medidas reconocidas
En esta edición, el jurado ha reconocido al Ayuntamiento de Mollet por iniciativas como la creación, en 2024, de la nueva Ordenanza municipal de tenencia responsable y protección de animales de compañía, adaptada a la Ley de Bienestar Animal, que regula las obligaciones de los propietarios y refuerza la convivencia en la ciudad.También ha valorado las campañas anuales de concienciación y control del cumplimiento de la normativa, que se desarrollan conjuntamente entre la Policía Municipal y los Agentes Cívicos.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la aprobación en el Pleno Municipal de la creación de la Unidad Canina de la Policía Municipal, destinada, entre otras funciones, a la prevención, protección y concienciación sobre el bienestar animal.
El jurado también ha destacado el incremento y mejora de las áreas de esparcimiento para perros, así como la gestión, control y mantenimiento de las colonias de gatos ferales del municipio, coordinadas con los servicios de Salud Pública y una asociación autorizada.
Valoración institucional
La concejala de Bienestar Animal de Mollet, Encarna Ortiz Jurado, ha destacado que “es un honor recibir este reconocimiento que pone de manifiesto el compromiso de los vecinos y vecinas de Mollet, que día a día demuestran su implicación para construir una comunidad más respetuosa y comprometida con el bienestar animal, el civismo y la convivencia”.
Ortiz ha añadido que “este reconocimiento nos recuerda que el camino hacia una sociedad más amable, inclusiva y respetuosa es una labor constante que requiere el trabajo conjunto entre administraciones, asociaciones, profesionales y ciudadanía”.
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras
- El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas
- La Sagrada Família pegada con Loctite: se han utilizado 24 toneladas de adhesivo
- Barcelona ejecutará 24 obras en sus calles este verano: cortarán la circulación hacia la Meridiana y durante diversas noches en la Ronda de Dalt
- El rincón de Cornellà que está ya en la historia del cine