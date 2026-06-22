Localización animal de compañía
Aparece un perro perdido en Tona tras el llamamiento en redes sociales de un vecino
El animal se llama Dick y su hallazgo ha sido confirmado por el colectivo Àrees de Gossos Badalona
Se busca: envíanos la foto de tu mascota perdida
Alma Rodelgo
Un perro perdido en la zona de Tona (Osona) ha acabado apareciendo este 22 de junio tras un llamamiento en redes sociales. El pasado domingo 21 de junio, el vecino '@Dallonses', publicó un tuit anunciando la desaparición de un perro cerca de la zona Tona/Collsuspina.
En la misma publicación, el catalán explicaba que, debido al mal estado que presentaba el animal, con presencia de heridas, inicialmente lo confundió con un jabalí. Lo vio gracias al 'fotoparany' que había, un dispositivo automático diseñado para captar imágenes y vídeos de la fauna salvaje en su hábitat natural, donde no siempre hay personas necesariamente.
Este mismo 22 de junio, un día más tarde, el mismo usuario ha confirmado en la misma red social que, si bien el perro ha caminado muchos km, aproximadamente 70, los propietarios, procedientes de la Garrotxa, ya se han puesto en contacto con él y rápidamente lo recogerán.
Un colectivo ciudadano y sin ánimo de lucro formado por familias con perros, Àrees de Gossos Badalona, ha hecho su aportación. Ha actualitzado en X que el perro perdido se ha encontrado debajo el 'hashtag' #XarxaBarcelonaTrobats. Ha añadido que el perro se llama Dick y, a su vez, ha agradecido la difusión que se ha hecho con el fin de encontrar el animal.
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